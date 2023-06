De Ballen van Dries Roelvink zijn wel erg zout

Het Nieuwe Eten: De Ballen van Dries

Op de verpakking van De Ballen van Dries staat de naamgever, Dries Roelvink (64), in een koksjasje voldaan te glunderen. De Amsterdamse volkszanger heeft er alle reden toe. Zijn ballen, geháktballen, zijn sinds kort te koop bij supermarktketen Jumbo.

Dries is een echte gehaktballenman. Hij draait ze zelf en exposeert ze op Instagram, op woensdag, want woensdag is nog steeds gehaktdag, laten we wel wezen. Dat Jumbo zijn recept heeft ‘vertaald in duizenden kilo’s gehakt’ maakt hem ‘blij en trots’, zei hij tegen RTL Boulevard. Jumbo liet vorige week aan het ANP weten dat de ballen ‘goed over de toonbank rollen’.

De ballen zijn flinke joekels (140 gram per stuk) en duur (twee ballen voor 4,50 euro) en samengesteld volgens een ‘oud familierecept’. De Roelvinken mengen (veel) varkensgehakt met rundergehakt, kruiden het zaakje en larderen het vleesproduct met ei, peterselie, ui, tomatenpuree en peterselie.

Het zijn prima ballen, zo blijkt, maar de zoutpot had bij de familie Roelvink wel iets minder enthousiast mogen worden gebruikt. Vol punt aftrek voor Dries en zijn ballen vanwege de schamele positie (één ster) op de Beter Leven-ranking.

Cijfer: 6,5