De automatische gordijnopener van Slide is niet zo ‘super eenvoudig’ als hij belooft

Er zijn momenten dat je als Gadgetdesk denkt: woorden schieten tekort om mijn ervaring met dit nieuwe wonder der technologie te beschrijven. Er zijn ook momenten waarop je een automatische gordijnopener beoordeelt waarover je het liefst kort zou zijn.

De sukkelaar die zich nog behept met domme gordijnen kan, zo belooft Slide, met dit apparaat gordijnen ‘super eenvoudig’ slim maken. Na het installeren glijden je gordijnen open of dicht na een veeg over het scherm in de app, nadat je ‘Hé Google, open mijn gordijnen!’ roept, automatisch zodra de zon op- of onder gaat of volgens een zelf geprogrammeerd schema.

Houd dat ‘super eenvoudig’ even vast.

Automatische gordijnopener van Slide. Beeld Slide

Bij het opentrekken van de, toegegeven, fraaie doos valt er direct een aan elkaar geniet stapeltje papieren uit met slecht vormgegeven instructies. Er is een app die je door de installatie zou moeten helpen, maar omdat er aan dit product nog ‘constant gesleuteld’ wordt, moet je beginnen met de papieren instructies en dan halverwege verder gaan in de app. Daarbij vragen de instructies je frustrerend vaak te controleren of een pinnetje wel de goede kant op wijst, nádat je het pinnetje al vast hebt gedraaid en je (al dan niet vloekend) weer opnieuw kunt beginnen.

Want de mens heeft doorgaans al een kort lontje bij het in elkaar schroeven van een boekenkast, maar dat gebeurt dan nog op plaatsen die goed te bereiken zijn. Het installeren van een automatische gordijnopener gebeurt per definitie op een onhandige plek: boven je hoofd. En als je dan ook nog aan de slag moet met minuscule onderdelen die je in elkaar schroeft met een inbussleutel die de dikte heeft van een tandenstoker, kampt de Gadgetdesk met de vraag: hoe noodzakelijk is dit ding eigenlijk?

Na een half uur vloeken en pielen hangt uiteindelijk alles op z’n plek. En ja, dan werkt alles goed. Maar dat de Gadgetdesk zich genoodzaakt ziet de hele rubriek te wijden aan getier over het installatieproces, betekent dat daar voor Slide nog veel te winnen valt. In de tussentijd is de SwitchBot Curtain met 88 euro per motortje een stuk goedkoper en makkelijker. Of je doet het domweg met de hand.

Switchbot: twee motortjes Beeld Switchbot