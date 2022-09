De app MyFitnessPal lijkt niet te zijn ontworpen voor waar hij voor bedoeld is

Het app-icoontje van MyFitnessPal. Beeld Under Armour

Van alle manieren om af te vallen is er één die heel goed werkt: minder calorieën tot je nemen dan je verbrandt. Dat kun je zelf bijhouden: het aantal calorieën in een blik witte bonen of een pot olijven staat op de zijkant van de verpakking. Hoeveel calorieën je daarvan vervolgens precies verbrandt is lastiger te meten, maar er zijn berekeningen op basis van lengte, gewicht, leefstijl en leeftijd die in de buurt komen. En voor de administratie zijn er uiteraard apps. De wereldwijd meest gebruikte heet MyFitnessPal.

Die app maakt gebruik van een door gebruikers opgebouwde database van meer dan 14 miljoen voedingsmiddelen. Je voegt een voedingsmiddel toe aan de dagelijkse administratie door de streepjescode van een product te scannen. Omdat de app zoveel gebruikers heeft, is de kans groot dat iemand de voedingswaarde al eens heeft ingevoerd. Je scant de beker kwark en voert voor een nauwkeurige meting de portiegrootte in grammen in. Aardbeien afwegen, je hoeveelheid muesli invoeren en voilà: je weet het calorische gehalte van je ontbijt.

Dit de hele dag doen voor alles dat je eet en drinkt is best een administratie. Het helpt niet dat MyFitnessPal daar niet echt voor lijkt ingericht. De app is een chaos. Alleen al de hoeveelheid informatie in het eerste scherm: hoeveel calorieën je nog mag innemen (als je een doel hebt ingesteld), reclame (in de gratis versie), je voortgang op weg naar een eventueel gewichtsdoel en twee keer (?) het aantal stappen dat je vandaag hebt gezet. Pas sinds een recente update staat de mogelijkheid om een voedingsmiddel te scannen in dat beginscherm – voor de belangrijkste functie van de app moest je tot voor kort naar een apart tabblad.

Zelf een voedingsmiddel aan de database toevoegen is monnikenwerk, omdat het allemaal volgens het stramien moet van de app. De hoeveelheden zijn steeds anders: dan weer iets in grammen, dan weer in ‘kopjes’ (soep). En wat doen ‘ounces’ in de Nederlandse versie?

De app laat gebruikers ook recepten toevoegen. Daarvoor dien je alles wat in de pan gaat af te wegen en op te slaan als maaltijd, waarvan je vervolgens een portie toevoegt aan je dagelijkse administratie. Dat duurt langer dan het koken zelf.

Natuurlijk, het vergt discipline om gewicht kwijt te raken en dus ook om calorieën te tellen. Het zou helpen als MyFitnessPal daarbij een beetje vriendelijk zou zijn voor de gebruiker.