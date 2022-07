De 3D-geprinte biefstuk van Loetje is fenomenaal vleesachtig (maar jammer van de saus)

Vegetarische biefstuk van Loetje. Beeld Loetje

Na genderneutrale wc’s en non-binaire voornaamwoorden is er sinds kort iets nieuws waar een heleboel mensen woedend van worden: 3D-geprinte biefstuk. Loetje, de biefstukkenkoning die in 2019 werd overgenomen door een private-equityfonds, serveert in 5 van de 29 filialen de Biefstuk Bali 0.0, gemaakt van onder andere soja en erwteneiwitten. Het door Redefine Meat ontwikkelde stukje nepvlees wordt laagje voor laagje op elkaar geprint, zodat er een structuur ontstaat die lijkt op de spieropbouw van vlees.

Klanten die op sociale media durfden te zeggen dat het lekker was, werden bedolven onder haatreacties van vleesliefhebbers. Didu liet zich niet uit het veld slaan, en toog naar de Loetje-vestiging aan de Amsterdamse Zuidas. De geprinte biefstuk (een whopping 26,50 euro, zonder bijgerechten, evenveel als de gewone biefstuk), wordt gebakken in een half pakje margarine, signature Loetje, en geserveerd met ‘sambaljus’ en twee sneetjes casinowitbrood.

En ja, de structuur is inderdaad fenomenaal vleesachtig, al lijkt het meer op een sappig sukadelapje dan op biefstuk. Eén punt aftrek voor de te zoute en overheersende sambaljus en vreetschuurachtige ambiance.

Cijfer: 9