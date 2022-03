Cookie Pizza is Cookie

Jumbo Cookie Pizza Deeg

Dit zag Het Nieuwe Eten niet eerder: een serveertip verpakt als los product. Best een gekke serveertip ook, genaamd ‘cookie pizza’, waarbij je verondersteld wordt het koeksjesdeeg uit dit Jumbo-emmertje uit te rollen tot pizzaformaat, er ovenvaste toppings op te doen (ovenvaste toppings? Nootjes, bijvoorbeeld) en dat 12 minuten op 190 graden in de oven te zetten. Eenmaal uit de oven kun je het ding aanvullen met niet-ovenvaste toppings, staat behulpzaam op het emmertje. Klaar is uw koekjespizza.

Denkt u dat dit een foodtrend is die u genant genoeg heeft gemist: nee hoor, dit idee staat alleen op obscure Amerikaanse foodblogs, en in het brein van 11-jarige kinderen met een tube Velpon in de neus. En in de Jumbo.

Ondertussen is dit gewoon koekjesdeeg. Prima koekjesdeeg. Dat je elders in de Jumbo niet kunt krijgen. Dus bent u te lui of gehaast om zelf appeltaart- of zandkoekjeseeg te maken, of heeft u zin om een emmer rauw koekjesdeeg weg te werken (wél al lang een foodtrend): het heet Cookie Pizza, en staat naast de Danerolles in een koelvak.

Cijfer: 7