Icoon - Kylie Minogue

TikTok verklaarde deze zomer tot Tomato Girl Summer. Genoemd naar een soort gedroomde ‘la dolce vita’ retro-vakantiestijl, passend bij Mediterrane landen. Met een hoofdrol voor de kleur rood. Nou staat TikTok bekend om zijn hyper specifieke micro-rages waarvan je dan in het echte leven helemaal niets merkt, maar in dit geval zijn ze wel iets op het spoor. In ieder geval als het gaat om rood – fel en fris tomatenrood – want dat is bezig met een comeback van jewelste. En als iemand daar haar bijdrage aan heeft geleverd dan is dat Kylie Minogue die deze zomer ook een comeback van jewelste beleefde. In de video van haar niet te vermijden banger ‘Padam’ is de zangeres een visioen in vlammend rood, inclusief rode lipstick, nagels en oogschaduw.

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 19: Kylie Minogue is seen in SoHo on June 19, 2023 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images) Beeld GC Images

Sterveling – Rihanna

Als überhaupt al het idee bestond dat zwangerschap gecamoufleerd moet worden, dan heeft Rihanna daar inmiddels wel korte metten mee gemaakt. Tijdens haar eerste zwangerschap torste ze haar bolle buik al als de trotse voorsteven van een schip – soms bedekt, soms openlijk in een cut out-dress, soms in niet meer dan een négligeetje. De tweede zwangerschap adverteerde de zangeres eerder dit jaar tijdens haar optreden in de rust van de Amerikaanse Super Bowl. Dat scheelde weer gedoe met geboortekaartjes, want naar de Super Bowl keken meer dan honderd miljoen mensen.

Rihanna droeg daar een nogal rode overall, niet van de Praxis, maar van het Spaanse luxe huis Loewe, die het voor de gelegenheid op maat hadden gesneden, net als het zijden ondershirt en het leren corset. Zelfs de schoenen (MM6 Maison Margiela x Solomon sneakers) waren rood. En de gestifte lippen. Zoals wij vroeger al zeiden: mooi rood is niet lelijk.

Op de catwalk

Compromisloos rood is vaak het domein van ofwel filmsterren in premièrejurken, ofwel vrouwelijke politici die willen aantonen van wanten te weten. Dat laatste trouwens ongeacht de politieke kleur en we zien de van wanten wetende rode mantelpakken dan ook bij iedereen van Nancy Pelosi tot Sarah Palin. Subtiel is anders en dus mijden veel mensen de kleur in het dagelijks leven. Hier gaat verandering in komen als we kijken naar de catwalk. Rood is niet langer voorspelbaar ‘pittig,’ maar in de handen van bijvoorbeeld Valentino of Stella McCartney ook zowel warm als cool, in één woord padam.

Stella McCartney Beeld .

Valentino Beeld .

Antonio Marras Beeld .

Victoria Beckham Beeld .

Prada Beeld .

Dolce & Gabbana Beeld .

Huiswerk

Koop rood! Geen bordeauxrood, geen frambozenrood, maar tomatenrood.

Vermijd de politica-look door met vormen en proporties te spelen.

Toch een rood mantelpak? Dan met oversized jasje, hyperkort rokje of van een onverwacht materiaal.