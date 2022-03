Coca-Cola Vanilla Zero Sugar smaakt wat aan de roestige kant

Coca Cola - Zero Sugar Vanilla

We werden onweerstaanbaar aangetrokken door de kleur beige in het frisdrankenschap. En ga nou niet vertellen dat het hier een goudkleurig blikje betreft. Coca-Cola verpakt zijn Vanilla Zero Sugar No Calories-variant in een beige blik. En is vanille ook niet langzamerhand het beige van het smaakpalet?

Er was een tijd dat Coca-Cola verkrijgbaar was in de smaak Coca-Cola, eventueel light en zero (wij staan zelf aan de kant van de Coca-Cola Zero, uitsluitend om 4 uur ’s middags te drinken). Tegenwoordig biedt de frisdrankengigant een regenboog aan smaken. Vanille dus, althans ‘vanillesmaak’.

Het schuimt als een dolle als je het uitschenkt in een glas en met de bruis komt inderdaad een vanilleluchtje los. Maar wat bij de combinatie cola en citroen zo goed werkt, werkt bij vanille een stuk minder. Het smaakt wat aan de roestige kant, tegen het muffige aan. Lichte nostalgische ondertoon, alsof je opeens weer een beige Ford Taunus 12m ziet rijden.

Cijfer: 5,5