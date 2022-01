Chocolade en mayonaise: wie houdt er niet van?

Beeld Oof Verschuren

We begonnen het jaar met de hele familie in het Ierse huis op de berg. Mijn zus en ik sloegen in het dorp verderop flink in voor iedereen die nog zou komen: de winkels zouden sluiten voor het nieuwjaarsweekend, plus de dag(-en?) erop.

We kochten alles wat de supermarkt nog bood: er was opvallend weinig keuze, vooral in groente. Was alles al voor ons opgekocht? Groeie er in deze tijden niks? Ook niet in de kas? Had iedereen alles met Kerst opgegeten? Dat lag toch ook best ver achter ons.

Lag het aan Brexit? Minder makkelijke doorvoer van spul, dat anders met vrachtwagens tegelijk van de boot uit Engeland rolde? Ik had werkelijk geen idee. Er was gewoon van alles minder: ook minder kip of ander vlees, de viskraam was leeg en alle andere schappen waren net niet zo lekker opgetast als dat we van moderne supermarkten gewend zijn.

Het was allemaal op zich niet erg: iedereen in onze familie kan koken met alles wat ze krijgen, en we hadden heus genoeg. Bovendien was de tijd in aantocht dat we toch aan ons figuur moesten gaan denken, het was belachelijk wat we met z’n allen in december naar binnen hadden gepropt.

Enfin, we hadden we zoveel proviand dat het niet eens in de koelkast paste, maar per dag slonk de voorraad.

We werden steeds inventiever: wat hebben we nog en wat zullen we hiermee maken? Hebben we nog bloem? Zijn er nog bonen? Zo toverden we steeds iets fantastisch op tafel. Eigenlijk mijn favoriete manier van koken, het dwingt je slimmer te denken, creatiever te zijn met de middelen die hebt.

Op de laatste familieavond bakte ik voor het dessert een cake die uit schaarste in Amerika is ontstaan en echt een belachelijk goed resultaat oplevert: chocolade-mayonaisecake.

Niet meteen uw neus optrekken: mayonaise wordt gemaakt met olie en ei en dat hoeft u dus nu niet in huis te hebben. Met dit recept maakt u een idioot zachte, lichte cake, waarvan ik zeker weet dat u hem vaker gaat maken. Gewoon met ingrediënten die u in huis heeft, dat is er zo leuk aan, u heeft niets houdbaars nodig (zonder de chocolade-ganache is-ie namelijk ook al waanzinnig goed).

Maak ’m nou maar, als u aan de goedevoornemens-lijn doet, gebruikt u maar light-mayo en eet u maar één plakje. Een beetje schaarste zal u goeddoen.

Chocolade-mayocake

250 gram bloem 300 gram kristalsuiker 50 gram cacaopoeder 2 theel. bakpoeder 250 gram van uw favoriete mayonnaise 250 ml water 1 theel. vanille-extract Chocolade-ganache 200 ml room 180 gram chocolade, in stukjes 3-4 eetl. sterke drank (whiskey!) naar smaak (optioneel)

Verwarm de oven voor op 175 graden. Vet een bakvorm van 1,5 liter in met bakspray of olie.

Meng de bloem met de suiker, de cacao en het bakpoeder. Weeg de mayonaise af en giet het water en het vanille-extract erop. Roer tot de mayonaise is opgelost en spatel het door het bloemmengsel tot een klontvrij beslag.

Giet het beslag in de vorm. Bak de cake in 25 tot 40 minuten – afhankelijk van de hoogte van de vorm. Als de cake terugspringt als u de bovenkant zacht indrukt, is hij gaar. Laat hem zeker 20 minuten in de vorm afkoelen, het is erg zachte cake en als-ie warm is zal hij snel scheuren.

Maak intussen de saus door de chocolade met de room au bain-marie te verwarmen. Roer de stukjes tot ze half gesmolten zijn en draai het vuur uit. Laat 5 minuten staan en roer door tot een gladde saus. Breng eventueel op smaak met een staartje drank als u daar toch vanaf wilde na de feestdagen.

Giet de saus over de gestorte cake en dien op.

Opmaken?

Deze cake gaat goed afgedekt lang mee, maar is hij te droog geworden dan maakt u er zalige broodpudding mee (bijvoorbeeld deze – u kunt gerust alle rijke toevoegingen weglaten hoor) of u hakt de cake in kleine stukjes en mengt die door het beslag van een nieuwe chocoladecake, van hetzelfde recept of deze en vervang dan de rabarber door partjes mandarijn, want er is nu nog geen rabarber.