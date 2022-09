Cartoonist Roz Chast tekent om de angst voor van alles op afstand te houden

Roz Chast zelfportret Beeld Roz Chast

Wees nooit té blij, leerde cartoonist Roz Chast (67) al op jonge leeftijd van haar ouders. Dan gebeurt er namelijk iets verschrikkelijks. Talloze voorbeelden hadden haar zorgelijke, neurotische vader en dominante moeder: een familielid sprong vrolijk op uit een stoel – krak, middenvoetsbeentje gebroken. Een kennis lachte tijdens het eten – helaas, dood door verstikking. Zo’n vijftig jaar later verwerkte de Amerikaanse Chast hun waarschuwende verhalen in de vrolijk gekleurde cartoon ‘Het rad van onfortuin’. Zeggen dat haar niet bijster zonnige jeugd een bron van inspiratie heeft gevormd voor haar carrière als wereldberoemd cartoonist, zou je een understatement kunnen noemen. Stellen dat ze iets van dat zorgelijke van haar ouders heeft geërfd, ook. ‘Things could be worse, and they probably will be’ (‘Het kan altijd erger, echt’), zegt ze vaak in interviews.

Is het handig voor een cartoonist om een doemdenker te zijn? ‘Ik weet het niet’, antwoordt ze vanuit haar huis in Connecticut aan de telefoon; ze haat Zoom en alle andere vormen van beeldbellen. Vrolijk: ‘De meeste cartoonisten die ik ken zijn geen luchtige, niks-aan-de-handachtige mensen. Ze piekeren en overanalyseren. En soms, als je je te veel zorgen maakt, ga je een grens over en wordt het grappig. Een tijd geleden zat ik in bad te denken hoe zwaar water eigenlijk is. En hoe oud ons huis. Plotseling voelde ik de paniek opkomen: ik had mezelf ervan overtuigd dat de badkuip door de vloer zou gaan zakken. Serieus, ik maakte me zo’n zorgen dat ik me razendsnel afdroogde en uit bad stapte. Pas toen kon ik erom lachen. Het was absurd. Maar op het moment zelf dacht ik echt dat het noodlot om de hoek keek.’

Roz groeide op als enig kind in een bescheiden buurt van Brooklyn, New York. ‘Ik heb de naam Rosalind altijd gehaat. Mijn moeder was adjunct-directeur van een basisschool, mijn vader was docent Spaans en Frans. Ze hielden van Shakespeare. Dus Rosalind was voor hen geen bloemige, pretentieuze mondvol, maar zelf voelde ik me nooit alsof ik die persoon was, ik schaamde me ervoor.’

Papier en potloden

Toen ze een jaar oud was, gingen haar ouders weer aan het werk. Voor Roz hadden ze oppas geregeld: jonge, vaak buitenlandse meisjes die de taal niet goed spraken. Contact met andere kinderen kon bovendien maar beter vermeden worden, vond haar moeder; wie weet wat voor negatieve invloed die zouden hebben. Het leverde haar een geïsoleerde jeugd op in hun kleine appartement. ‘Ik was binnen, had papier en potloden en krijtjes. De wereld van andere kinderen maakte me ongemakkelijk. Laten we elkaar het komende half uur met stokken slaan. Of: omdat jij die rare schoenen draagt ben je onze vriend niet meer; ik wist niet hoe ik me staande moest houden in de gekte van de kindertijd, en hoe meer ik alleen was, des te erger het werd. Maar ik hield van grappige dingen, en ik vond het leuk mezelf aan het lachen te maken. Ik vond het een wonder dat iets iemand kan laten lachen. Een lach is net een nies, toch? Een soort onvrijwillige reactie op iets grappigs. En ik hield van de manier waarop cartoons schrijven en tekenen verenigen.’

Na een eveneens ongemakkelijke tijd op de kunstacademie (haar werk sloot niet aan op de conceptuele tijdgeest van de jaren zeventig) begon Chast in 1978 als freelancer te tekenen voor het toonaangevende opinietijdschrift The New Yorker; zo ongeveer het hoogst haalbare voor een cartoonist. ‘Slordige, krasserige plaatjes, vaak van mensen die tobberig in lelijke fauteuils zitten, met opdringerig behang op de achtergrond’ omschreef Sylvia Witteman haar werk ooit in de Volkskrant; een stijl waar veel mensen even aan moet wennen, maar die daarna des te sympathieker wordt. Daarnaast maakte Chast boeken, waaronder Wat ik haat van A tot Z en het veelvuldig bekroonde autobiografische Kunnen we het niet over iets leukers hebben?

Al dat succes is natuurlijk geweldig, maar vaak is ze bang dat haar ideeën opdrogen. Gelukkig is dat niet haar enige zorg. ‘Die angst moet zich staande houden tussen al mijn andere angsten. Als je kinderen hebt of andere mensen kent, of überhaupt een lichaam bezit; het leven in het algemeen geeft gewoon reden tot zorg. En tekenen is een manier om dat een beetje op afstand te houden.’

Boek: De toverberg van Thomas Mann

De toverberg van Thomas Mann Beeld .

‘Als je zelf iets heel goed vindt, kun je het verpesten voor anderen, puur door het op te dringen. Twintig jaar geleden wilde ik graag dat mijn zoon The Godfather zou kijken, maar hij keek de film en vond hem ‘langzaam’. Ik ben bang dat ik dit boek ook voor hem heb verpest. De toverberg gaat over Hans Castorp, een Duitse jongeman die vlak voor de Eerste Wereldoorlog zijn neef gaat bezoeken in een sanatorium in de Zwitserse bergen, waar hij wordt behandeld voor tuberculose. Hans is van plan om een paar weken te blijven, maar uiteindelijk blijft hij zeven jaar. Er staan zoveel geweldige observaties in dit boek over tijd, en de personages staan voor verschillende wereldbeelden: Settembrini is een humanist, Naphta is een jezuïet. Maar nu heb ik weer het gevoel dat ik iets aan het opdringen ben. Ik denk dat ik 17 was toen ik De toverberg voor de eerste keer las, lezen werd bij ons thuis aangemoedigd: het was stil en de buren hadden er geen last van. Maar op mijn 40ste vond ik het interessanter, en een paar jaar geleden nóg meer. Misschien verandert mijn zoon ook nog van gedachten over The Godfather.’

Serie: Hacks

‘Hacks gaat over twee vrouwen in de comedywereld. Eentje is van mijn leeftijd of net iets ouder, losjes gebaseerd op Joan Rivers, denk ik. Ze is over haar professionele piek heen, maar nog steeds heel gedreven en hilarisch. Omdat ze een nieuwe schrijver nodig heeft voor haar grappen, huurt ze een vrouw in van ongeveer 30, haar tegenpool in alles. De dynamiek tussen hen is zo geweldig. De oudere comedian in Hacks zegt op een dramatisch moment: ‘Even if you’re great, you still have to work really fucking hard. You have to stretch and claw and it never fucking ends. And it never gets better. It just gets harder.’ (Zelfs als je geweldig goed bent, moet je altijd nog verrekte hard werken. En dat stopt nooit, het wordt alleen maar moeilijker) Dat herken ik. Sommige dingen worden wél simpeler: ik gebruik nu gemakkelijker kleur in mijn werk dan dertig jaar geleden, daar ben ik zelfverzekerder in geworden. Maar milder over mijn eigen werk word ik niet: deze grap deugt niet, die grap heb ik een paar jaar geleden al gemaakt, maar dan beter. Hoe ouder ik word, des te meer zelfkritiek ik ontwikkel.’

Cartoonist: Charles Addams

‘Bij Charles Addams lach je om grappen waar je eigenlijk niet om zou moeten lachen. Er gebeuren vreselijke, afschuwelijke dingen: mensen vallen van kliffen enzo. Ken je zijn klassieker Boiling Oil? Beneden staat een groepje brave mensen heel lief kerstliedjes te zingen, terwijl boven op het dak de bewoners van het huis toe staan te kijken met een pan kokende olie in hun handen. Het is een geweldige tekening, je ziet er al personages in terug van The Addams Family, waarmee hij later beroemd zou worden. Charles Addams heeft me geleerd dat je als cartoonist moet ontdekken wat je zélf grappig vindt, dat je moet tekenen vanuit je eigen wereld. Je moet jezelf ontdekken, als het ware. Sommige cartoonisten proberen te tekenen wat anderen goed vinden, maar ik heb het geluk dat ik dat al op de kunstacademie heb geprobeerd en had daarin jammerlijk gefaald. Ik had gewoon geen idee wat anderen goed vonden, ik begreep niet wat ze van me wilden. Ook toen ik bij The New Yorker begon, was mijn tekenstijl heel anders dan die van de andere cartoonisten. Mijn redacteur Lee Lorenz vertelde me jaren later dat toen ik begon, een van de oudere cartoonisten had gevraagd of Lee mijn familie soms geld schuldig was. Ja, ze vonden het echt slecht. Maar zoals ik zei, ik was op de kunstacademie al door die fase gegaan. Dus ik bleef bij mezelf.’

Charles Addams Beeld Tee & Charles Addams Foundation

Schilder: Forrest Bess

‘Toen ik zijn werk voor het eerst zag, vond ik het meteen geweldig. Waarom vind ik lastig uit te leggen: is het de simpelheid, de kleuren, het gevoel ervan? Ik weet alleen dat als ik ernaar kijk, ik ernaar wil blijven kijken. Je ziet dat de schilder echt vanuit zijn hart werkt. Forrest Bess was een Amerikaanse visser die in zijn jeugd schilderles had gekregen van de buren. Zijn abstracte schilderijen waren een poging om de beelden die hij als kind al had, vast te leggen. Ze maakten voor hem deel uit van een grotere theorie waarin hij alchemie, de psychologie van Carl Jung en de rituelen van de Australische aboriginals gebruikte om een nieuwe staat van bewustzijn te creëren. In een poging het eeuwige leven te bereiken, wilde hij hermafrodiet worden, en daartoe heeft hij zichzelf uiteindelijk geopereerd. Tja, mensen hebben ideeën, al zijn ze niet altijd juist. Maar toen ik zijn werk leerde kennen, wist ik hier nog niet vanaf, en het verandert niets aan de manier waarop ik ernaar kijk. Zijn schilderijen zijn geweldig, ook zonder die context.’

'Dedication to Van Gogh' door Forrest Bess Beeld Forrest Bess

Plek om te eten: diners

‘Hebben jullie die niet in Nederland? Ze zijn de beste plek om te eten. Restaurants kunnen intimiderend zijn; over de top aangekleed, ontzettend duur, en dan komt iemand je iets uitleggen over de herkomst van de babyworteltjes op je bord. Ik haat dat. Ik word er heel zenuwachtig van. In een diner kan ik gewoon binnenkomen en met rust worden gelaten. Je voelt er bovendien minder druk om er iets bijzonders van te maken. Ik bestel een tosti of iets anders dat altijd goed is, luister naar de gesprekken om me heen en teken de mensen hopelijk zonder dat ze het doorhebben. En dat is genoeg. Sinds een paar jaar huur ik een kleine studio in de Upper West Side op Manhattan om te werken en een diner voelt voor mij als het echte New York: iedereen komt er, maar je kunt er echt anoniem zijn.’

Beeld Imageselecgt

Hobby: borduren

‘In groep 8 moesten we de kaart van Amerika borduren met alle bekende producten erbij. Bij de Midwest moesten we bijvoorbeeld maiskolven maken, en ik weet nog dat elke korrel uit een Franse knoop bestond. Vlak voor de pandemie kreeg ik plotseling de behoefte dat weer op te pakken. Ik probeer met verschillende soorten media te werken. Op sommige werken mijn tekeningen goed, op andere niet. Bij borduren werkte het, dat was een leuke ontdekking. Ja, een cartoon borduren kost veel tijd, veel meer dan het kost om te tekenen. Ik heb mijn eigen techniek om de fouten eruit te halen met minischaartjes en een tornmesje, en als de draden te strak zitten, moet ik mijn pincet erbij pakken. Soms duurt het uren, het is heel priegelig en obsessief werk, maar voor mij werkt het. Als je iemand bent die graag de wereld buitensluit, op je kont zit en zich graag wil verliezen in een project, dan is borduren iets voor jou.’

Hobby 2: pysanky-eieren beschilderen

‘Een vriendin van een vriendin leerde me de techniek. Pysanky-eieren komen uit Oekraïne, waar ze rond Pasen met was en verf worden beschilderd. Net als borduren is het arbeidsintensief: je smelt de was, je beschildert het ei met een doorzichtig waspatroon, je doopt het ei in de verf en waar de was zat, blijft het wit. Dan schilder je een nieuw patroon met de was, dat houdt dezelfde kleur als de verf waar je het ei net in hebt gedoopt. Vervolgens doop je het ei in wéér een nieuwe kleur verf, schildert opnieuw een laagje was, en zo ga je door tot je klaar bent. En eerst moet je het ei nog voorzichtig leeg laten lopen, want als je een vol ei boven een kaars houdt om de verf te laten drogen, kan het ontploffen. Ook breken ze weleens tijdens het verven, dat is dan teleurstellend. Maar als het lukt, is het heel bevredigend. Het is de kleur die het hem doet. En tekenen op een eierschaal is anders: er zit een curve in. Je kunt mensen in een bus tekenen, maar door de vorm van het ei wordt het een soort eindeloze bus, snap je? Dat brengt weer andere ideeën naar boven dan normaal. Het verandert bovendien iemands karakter als je op een ei geschilderd bent, daar is iets grappigs aan.’

Pysanky eieren Beeld Future Publishing via Getty Imag

Huisdieren: vogels

‘Ik heb een Afrikaanse grijze roodstaartpapegaai en een caique, ook een papegaaiensoort. De caique is 12 jaar, denk ik, en de grijze is ongeveer 20 jaar oud, maar ze kunnen wel 50 worden: ik zal haar in ons testament moeten laten opnemen. Toen ik opgroeide, hadden we parkieten: dat was precies zoveel huisdier als mijn ouders toestonden. En het bleek dat mijn echtgenoot (comedyschrijver Bill Franzen, red.) ook met parkieten is opgegroeid, dus het was voor ons niet meer dan logisch vogels te houden. Hun getjilp en gekwetter geeft ons huis een extra aanwezigheid, helemaal nu de kinderen uit huis zijn. Soms laat ik ze los vliegen. Maar als ik boven aan het werk ben, wil ik niet dat ze beneden verstrikt raken in een kabel en doodgaan, dus dan zet ik ze in hun grote kooi. Dat is tenminste één angst die ik kan beteugelen.’

Afrikaanse grijze roodstaartpapegaai Beeld Getty Images/iStockphoto