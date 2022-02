Cannes Beeld Joost Stokhof

‘Eerlijk gezegd ontvluchten wij Cannes het liefst tijdens het filmfestival’, zegt oud-schaakkampioen Marlies Bensdorp-De Labaca (36) over de stad waar ze nu twaalf jaar woont. ‘Les Cannois vinden dat de ergste maand van het jaar. Het geheim is dat Cannes juist nu, aan het prille begin van de lente, zo heerlijk is: 15 graden, zonnig, blauwe lucht, helder licht, altijd de zee zien liggen, de mimosabomen in bloei. Cannes geeft mij een permanent vakantiegevoel.’

Bensdorp heeft jaren op hoog niveau geschaakt, samen met haar tweelingzus Laura. Ze werd zes keer Nederlands kampioen bij de meisjes en is internationaal meester. ‘Die tijd leek op The Queen’s Gambit, nou ja, een beetje dan. We reisden ook veel en speelden partijen na uit ons hoofd.’ Bensdorp kwam niet in Moskou, maar in Cannes terecht. Door de liefde, haar man komt ervandaan. Sinds een paar jaar wordt er toch weer geschaakt: ze geeft nu schaakles op scholen.

Zeegambiet

Marlies Bensdorp: ‘Bij Cannes denkt iedereen al snel aan de Croisette, de boulevard met de palmbomen en Pradawinkels, waar wordt geflaneerd en waar de rijken langsrijden in hun cabrio’s. Maar ik vind het vooral leuk dat er een paar jaar terug vier schaaktafels aan de boulevard zijn geplaatst, ter hoogte van galerie Malmaison, waar vaak exposities buiten zijn. We nemen zelf ook weleens stukken mee, voor een partij aan zee. Mijn man is directeur van schaakclub Cannes Echecs en zelf schaker, we hebben elkaar ontmoet op een internationaal toernooi. Op de publieke basisscholen van Cannes krijgen alle kinderen schaakles, goed hè?’

Centre d’Art la Malmaison, 47 Boulevard de la Croisette

Champagne met wodka

‘Vlak tegenover het Palais des Festivals et des Congrès, het hart van het filmfestival, waar de handafdrukken van de filmsterren in de stoep te zien zijn, zit het beroemde Caffé Roma. In nachtelijk Cannes een heel drukke plek om een Sweety Champagne, champagne met wodka en frambozenpuree, te gaan drinken.’

Palais des Festivals et des Congrès, 1 Boulevard de la Croisette

Caffé Roma, 1 Square Mérimée

Dorp op de heuvel

‘De Croisette krijgt altijd zoveel aandacht, dat weleens wordt vergeten dat Cannes juist een mooi oud stadscentrum heeft: Le Suquet. Dorpscentrum zou ik eerder zeggen, want Cannes voelt erg aan als dorp. Le Suquet, met de kronkelige klinkerstraatjes en restaurants en terrassen, ligt op een heuvel met uitzicht over zee en over de oude haven, de Vieux Port. We lopen graag naar de haven op een warme avond. Daar liggen beslist geen gammele boten, het ziet er wit van de grote jachten.’

Friese baron

‘Midden in Le Suquet ligt Musée de la Castre, dat sinds kort Musée des Explorations du Monde heet. Het is oorspronkelijk een middeleeuws klooster met een donjon, het herkenningspunt van de skyline van Cannes. De basis van het museum wordt gevormd door de collectie van de Friese baron Tinco Lycklama à Nijeholt, die in Cannes kwam wonen in de 19de eeuw en toen al verre reizen maakte naar Rusland en naar het Midden-Oosten. De maskers en beelden die hij van zijn reizen meenam, heeft hij aan het museum geschonken.’

Musée des Explorations du Monde, 6 Rue de la Castre

Tartaar en luciferfriet

‘Le Bistrot Gourmand in het centrum is een sfeervol restaurant met witgedekte tafels en heerlijke, zeer Franse gerechten op de kaart: Tartare de bœuf Charolais et pommes allumettes, Noix de Saint-Jacques poêlées, crème brûlée, alles supervers van de markt en van boeren en vissers uit de buurt. En het is niet eens duur.’

Le Bistrot Gourmand, 10 Rue du Dr Pierre Gazagnaire

Socca op de markt

‘Over de markt gesproken, dat is Marché Forville, de overdekte markt van de stad, aan de voet van Le Suquet. Een foodmarkt met kramen vol pas gevangen vis en groentestands met reusachtige tomaten en zoet fruit in de zomer. Paella eten kan er ook, en Franse worst en zalige olijven of socca, kikkererwtenbrood.’

Marché Forville, 6 Rue du Marché Forville

Libanese zoetigheid

‘We kennen een fijn Libanees restaurant met een groot overdekt terras, in een niet zo bijzondere straat, maar dicht bij de Boulevard: Al Charq. Hun mezze, kleine gerechten zoals mudardara, fattoush, kibbeh en labneh, zijn fantastisch. En de shoarma zeker. En ze hebben een grote collectie Libanese zoetigheid en desserts.’

Al Charq, 20 Rue Rouaze

Bospark en villabibliotheek

‘La Croix des Gardes is een bospark met allemaal bijzondere bomen en palmen en bloemen, behoorlijk dicht bij het centrum. Een fijn wandelpark, dat hoog ligt en waar je mooie uitkijkjes over zee hebt. Bij La Croix des Gardes hoorde oorspronkelijk Villa Rothschild, een heel statige villa met trappen en zuilen en tuinbeelden, eigenlijk meer een chateau. Nu is het de media- en bibliotheek van Cannes en kan iedereen gewoon naar binnen lopen.’

Parc Naturel forestier de la Croix des Gardes, 166 Boulevard Leader

Médiathèque Noailles, 1 Avenue Jean de Noailles

De eilanden van klooster en masker

‘Cannes heeft geweldige uitwijkmogelijkheden; met de toeristische trein naar Nice en Monaco bijvoorbeeld, een prachtige route langs zee. Mijn absoluut favoriete dagtrip is met de boot naar de Îles de Lérins. Dat zijn twee rotseilandjes met pijn- en eucalyptusbomen, het Île Sainte-Marguerite en het Île Saint-Honorat. Vanaf Palm Beach, de ‘punt’ van de Croisette, kun je Sainte-Marguerite al zien liggen. Daar is een fort, waar, zeggen ze, de bekende Franse gevangene met het ijzeren masker, The Man in the Iron Mask, gevangen heeft gezeten. Saint-Honorat is heel groen. Het staat bekend om het klooster waar monniken wijn en honing maken.’

De boten naar Îles de Lérins vertrekken vanaf Le Quai Laubeuf

