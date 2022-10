Candy Dulfer: ‘Een beetje chique, een beetje ordinair, daar houden de Dulfertjes van’

Candy Dulfer Beeld Els Zweerink

Ontroerd vielen ze elkaar in de armen, Candy Dulfer en Nile Rodgers. Het was 20 juni 2022, backstage op Pinkpop, waar de Amsterdamse saxofonist als speciale gast meespeelde met de songschrijver en gitarist van de Amerikaanse funkband Chic. Het was een innige knuffel tussen gelijkgestemden die samen meerdere nummers hadden geschreven. In elkaars armen stelden ze vast dat ze elkaar wonderlijk genoeg nog nooit hadden ontmoet.

Zo kan dat gaan tijdens een pandemie: die muziek, die vriendschap, het ontstond allemaal online. Pas in juni konden ze elkaar vasthouden, en pas nu verschijnen die nummers, op Candy Dulfers pas verschenen twaalfde studioalbum We Never Stop. Vooral Jammin’ Tonight maakt je direct vrolijk. Convergency is gedistingeerde, zelfverzekerde sax-soul met swag.

‘Dit album viert het leven’, zegt Dulfer (53), aan een tafeltje in de beroemde muziekbar van het Amsterdamse American Hotel, tegenwoordig het Hard Rock Hotel. ‘Tijdens de coronajaren was ik een tijdje bang dat ik nooit meer voor publiek zou spelen. Ik moest mezelf soms even oprapen en tegen mezelf zeggen: het komt goed, het móét gewoon goedkomen. Dus maakte ik een plaat die hoopvol en strijdlustig is. Funky. Energiek. Feestelijk. Er zijn grote problemen in de wereld, die ons allemaal raken. De albumtitel verwijst daarnaar: nooit stoppen, nooit toestaan dat het slechte nieuws je lamslaat.’

Met Nile Rodgers kwam ze via internet in contact. Het contact op afstand voelde al snel niet afstandelijk meer. ‘Het enthousiasme van die man!’ zegt Dulfer. ‘Ongelooflijk. Hij was helemaal lyrisch toen hij ontdekte dat we op dezelfde datum jarig zijn. Ik ben 53, hij 70, maar we zijn allebei op 19 september geboren. Hij belde vaak, altijd dolenthousiast en vol ideeën. Dan wilde hij bijvoorbeeld dat ik een filmpje met mijn telefoon maakte, voor een video waar hij mee bezig was. De man is onvermoeibaar. De kinderen van mijn vriend drukten me regelmatig mijn rinkelende telefoon in handen: hier, kijk, het is die Nile Rodgers weer.’

Enfin, hij is er: We Never Stop, de nieuwe Candy Dulfer, meer dan vier decennia na haar plaatdebuut als 11-jarig saxofoonmeisje aan de zijde van vader Hans Dulfer, drieëndertig jaar na haar wereldhit Lily Was Here met Dave Stewart en dertig jaar na haar debuutalbum op eigen titel, de internationale kaskraker Saxuality (1992).

Ze had lange muzikale relaties met figuren als Prince en Van Morrison, speelde met Aretha Franklin en Maceo Parker, met Sheila E. en Lionel Richie, en ze stond tijdens het Grammy-gala op het podium met Beyoncé. De wapenfeiten zijn bekend, maar je vergeet soms hoe bijzonder ze zijn, domweg omdat Candy Dulfer er altijd gewoon ís, wars van dikdoenerij en behept met het Dulfer-arbeidsethos.

Selfmade

Juist die toewijding maakte de coronajaren zwaar. Of nee, ze corrigeert zichzelf: ‘Ik heb het zwaar opgenomen. Er zijn genoeg mensen die het veel zwaarder hadden, en hebben, dan ik. Gevoelsmatig is dit album voor die mensen. Het moet ze iets vrolijks bieden. Ik vond het een moeilijke tijd. Net als mijn vader wil ik voor mijn mensen zorgen, dat zit er bij de Dulfertjes heel diep in. Dat ging altijd prima in dat selfmade bv’tje van mij, maar nu kon ik niet mijn hele team blijven doorbetalen. Ik had het zo mooi voor elkaar en ineens ging het niet meer.’

Het gevecht dat ze leverde met de pandemie en zichzelf is onderwerp van de documentaire Candy, die in december verschijnt. Nu straalt de zon weer. Ze is gelukkig met haar geliefde Rafaël. Haar ouders Hans en Inge, inmiddels op kwetsbare leeftijd, zijn goed door de pandemie gekomen. De podia lonken, overal ter wereld.

Een mooi moment om te praten over dingen die mooi, fijn en lekker zijn.

Boek: Buitelingen van Godfried Bomans

‘Eens in de zoveel tijd heb ik een Bomans-periode. De tijd heeft meestal weinig genade met humor, maar die van Bomans is overeind gebleven: een beetje studentikoos, droog en scherp. Hij bestudeerde eigenlijk de Nederlanders, ons karakter, onze eigenaardigheden. Toen ik als scholier Bomans las, huilde ik van het lachen. En nog steeds. De enige die me snapt, is mijn vader.

Mijn favoriet? Mensen noemen altijd Erik of het klein insectenboek, maar dat is een atypisch werk in zijn oeuvre. Ik lees het liefst zijn columns en beschouwingen, verzameld in Buitelingen, Nieuwe Buitelingen en nog een paar van die bundels.

Dat hij een periode verbleef op Rottumerplaat, vind ik ook zo prachtig. Bomans dacht dat hij van isolement hield, maar op dat eilandje werd hij stapelgek. Zo was het met mij in coronatijd ook: ik dacht dat het heerlijk was om een paar maanden thuis te zitten, totdat het moest.’

Elektrische fiets: AGM GT250

‘Onze cultuur schrijft voor dat we moeten sporten, maar ik vind het afschuwelijk en ik heb er geen zin in. Ik was vroeger al de slechtste met gym. Mijn gezondheid is prima en ik kan op mijn 53ste uren tekeergaan op een podium, op hakken met een saxofoon om mijn nek, maar dat is omdat muziek mijn passie is. Sporten om het sporten? Ik vind het de hel.

AGM GT250

Ik heb nu eindelijk een elektrische fiets, een chopperachtig model van APG, waarop ik geen enkele inspanning hoef te leveren. Het is een brommer zonder uitlaat, waar ik me op voortbeweeg. De trappers zitten er voor de vorm op. Fietsen jullie allemaal maar, ik hoef helemaal niets te doen.’

Na het gesprek bekijken we hem even, Candy’s elektrische fiets. Een hip ding. Waar ze ‘APG’ zei, bedoelde ze AGM. Type GT250. Ze waarschuwde er al voor: merken, types, ze is er slecht in.

‘Ik word niet gesponsord’, zegt ze nog. ‘Daar doe ik niet aan. Hij is gewoon gekocht.’

Hoofdkussen: 80 x 60 cm van Galeria Home

Nog zo’n dierbaar object waaraan Candy Dulfer met de beste wil van de wereld geen merknaam weet te koppelen: haar geliefde hoofdkussen voor op reis.

‘Hoofdkussens zijn problematisch. In Japan krijg je een soort baksteen onder je hoofd. In Duitsland doen ze aan kussens met veren, maar als je je hoofd erop legt, lig je meteen op het matras, zo zacht. In de VS krijg je zo’n dun, synthetisch flutkussentje.

Ik ben een slaper en ga nergens heen zonder mijn reishoofdkussen: in Duitsland gekocht, 80 bij 60 centimeter, gevuld met van die schuimrubberbolletjes die je er via een ritssluiting uit kunt halen om het kussen op je wensen af te stemmen.

Als je mij een vliegtuig in ziet lopen, kom je niet meer bij: een saxofoon, dat kussen, warme sokken, een warme broek en zes boeken. En een laptop, die ik nooit aanraak, want ik val direct in slaap óf ik ga lezen. Maar toch wil ik hem bij me hebben.’

Een liefdevolle ode aan haar kussen, maar het merk? Geen idee, nooit op gelet. Daar moeten we nog even over appen. Het kussen blijkt van Galeria Home, een Duitse warenhuisketen.

Badplaats: Juan-les-Pins

‘Met lichte schaamte, maar ook weer niet, tip ik de badplaats Juan-les-Pins in Zuid-Frankrijk. Beetje chique, ook een beetje ordinair, daar houden de Dulfertjes van. We gingen er vroeger op vakantie. Dan zaten we in een hotel vlak bij het strand en de boulevard, met allemaal leuke boetiekjes. Op het strand lig je op fijne, dikke matrassen, niet op zo’n hard geval, of met je handdoek op het zand. De zee is prachtig blauw en lekker warm.

Juan-les-Pins Beeld Getty Images

Onlangs was ik er weer, met mijn 81-jarige moeder. Ik heb haar ontvoerd. Ze heeft twee jaar lang thuisgezeten met een Hans Dulfer die niet kon spelen, dus dat had ze wel verdiend. We gingen eten bij de strandtent die er vroeger ook al was: Le Ruban Bleu, ‘het blauwe lint’.

Het barst er van de Nederlanders, met een en al consumptiegedrag en op het strand lig je soms schouder aan schouder. Als je dat vreselijk vindt: vooral niet gaan. Er zijn Thaise paradijsjes die veel mooier en bijzonderder zijn. Juan-les-Pins is gewoon een te drukke badplaats, een mediterraan Zandvoort. Maar het is wel míjn mediterrane Zandvoort. Heel vertrouwd. Heerlijk.’

Miniserie: The Pharmacist (Netflix, 2020)

‘Van de kijkers naar het genre true crime is 60 procent vrouw, las ik laatst. Ik kijk ook graag. Mijn favoriete documentaireserie van de laatste jaren gaat over een Amerikaanse vader van een zoon die op straat wordt doodgeschoten, terwijl hij drugs zocht in een slechte buurt.

Die man vertelt indrukwekkend over zijn verlies. Daarna wordt het nog mooier. Hij gaat op zoek naar de daders, maar gaandeweg ziet hij hoe ellendig de omstandigheden in die sloppenwijk zijn. Zijn missie verandert. Hij wil weten hoe het systeem zo rot is geworden dat jonge mannen een leven in de drugsmisdaad kiezen. Het leidt hem via een huisarts, die op grote schaal oxycontin voorschrijft, naar de farmaceutische industrie, die een kwalijke rol heeft.

Het immense verdriet van de vader wordt gaandeweg een strijd voor een eerlijker Amerika, door een vader die over zijn eigen schaduw heen kan stappen.’

De naam van de serie? U raadt het al, we moeten even googlen (Netflix, vader, oxycontin). ‘Ja, dit is hem: The Pharmacist.’

Vleesvervanger: Beyond Burger

‘Ik ben in de coronajaren eindelijk vegetarisch gaan leven en kan het iedereen aanraden. Het kostte me geen enkele moeite, terwijl ik verslaafd was aan vlees. Ik ben geen vijand van de boeren, wel van de bio-industrie.

De Beyond Burger is in de supermarkt te koop. Lekker grillen en dan op een hamburgerbroodje met truffelmayonaise en piccalilly erop. Verrukkelijk. Geen mens die jou kan vertellen dat het geen echt vlees is.

Er zal vast wel weer ergens een onderzoek opduiken waarin staat dat er hele slechte dingen in nepburgers zitten. Kan me niets schelen. Er is geen dier voor gemarteld en gedood, dat is wat voor mij telt. Want dat gebeurt in Nederland: marteling, op grote schaal. Ik wil het er niet verder over hebben.’

Kleding: Vinted

‘Tweedehands kleding is een Dulfer-ding. Dat komt ook door een Hollands koopjesinstinct. Ik vind de verhalen leuk die je bij een mooi tweedehands kledingstuk kunt verzinnen: misschien heeft een vrouw wel een onvergetelijke avond beleefd in een prachtige jurk.

Twintig jaar geleden kocht ik in Japan een kasjmieren jas van Dior. Hij is nog altijd prachtig van kwaliteit en ik voel me er Audrey Hepburn in. Hij moet nieuw een paar duizend euro hebben gekost, maar ik trok hem uit een ton en betaalde zes tientjes.

Ik ken overal winkeltjes, maar het leukst is misschien wel de website Vinted, waar je ook zelf kunt verkopen. Er staat zo veel op dat je wel gericht moet zoeken. Je kunt alerts instellen voor een specifieke jas of tas die je graag wilt.’

Wijnbouwer: Gérard Bertrand

‘Mijn favoriete drankje is een Pornstar Martini, met passievrucht en vanillewodka. Ik kan weinig alcohol hebben. Het ene moment ben ik nuchter, het volgende val ik in slaap, daar zit bij mij haast niets tussen. Ik ben nooit dronken geweest.

Gérard Bertrand Beeld FilmMagic

Laat ik eens een wijntip geven, al ben ik geen kenner. Ik moest optreden op Jazz à l’Hospitalet, een feest op een enorme wijngaard van Gérard Bertrand, een Franse wijnboer. Hij begon met een kleine wijngaard, maar heeft er nu tweehonderd.

Ondanks de grootschaligheid is de hele onderneming biodynamisch en duurzaam. Dat hele bedrijf, al die wijngaarden, wordt geleid door één briljante, jonge vinoloog van 34 jaar die ook nog saxofonist is en volkomen no-nonsense over wijn praat. Daar word ik dus vrolijk van.’

Muzikant: Louis Prima (1910-1978)

‘Als mensen me naar mijn favoriete album vragen, noem ik altijd het livealbum Stompin’ at the Savoy (1983) van Rufus en Chaka Khan. Live zó goed zijn, dat was mijn doel, tot ik hoorde dat ze van alles achteraf hebben ingespeeld. Toch blijft het een waanzinnige plaat.

Als ik in de put zit, krijg je me eruit door muziek van Louis Prima op te zetten: trompettist, bandleider en fenomenaal muzikant. Hij speelde jazz en swing, en vanaf de jaren veertig deed hij Amerikaans muziekentertainment in de breedste zin, tot een stemvertolking in de film Jungle Book aan toe.’

Om precies te zijn: Prima sprak de stem in van King Louie, de vrolijke orang-oetan, op de originele soundtrack uit 1967.

‘Ik ben dol op die fifties-sound, die Italo-Amerikaanse bravoure, met de zangeres Keely Smith vaak in de klassieke rol van quasi-chagrijnige vrouw. Met mijn nieuwe album hoop ik, al is het maar voor even, iets vergelijkbaars te doen.’

Documentaire en liveoptredens

Op 15 december gaat Candy in première, een portret van Candy Dulfer door regisseur Carin Goeijers. De film volgt Dulfer tijdens de coronajaren. Ze kan niet meer optreden, heeft moeite het hoofd boven water te houden, maar blijft zoeken naar manieren om muziek te maken.

Op 25 november staat Candy Dulfer in Theater de Stoep in Spijkenisse, op 29 november in Schouwburg De Kring in Roosendaal. Daarnaast organiseert ze op 13 november Candy's Choice in Club Dauphine (Amsterdam). Vanaf februari 2023 gaat ze op tournee.