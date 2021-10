Vanaf links: Fendi, Louis Vuitton, Etro, Ermenegildo Zegna, Wooyoungmi Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen?

De meest knusse kleuren van dit seizoen, en dan liefst van top tot teen en uitgevoerd in zachte, warme en aaibare materialen. Het palet is vergelijkbaar met de tinten op en in een Werther’s Echte-zak: het beige van de achtergrond, de goudglans van de wikkel en het romige bruin van het snoepje zelf. Camel iets voor ouwe lullen? Niet als het met beleid wordt gedragen.

Hoe gaan we het dragen?

Nou, met beleid dus. Wat in dit geval betekent dat we letten op variëteit van de materialen. Een gladde broek met een dikke pluistrui bijvoorbeeld (zoals bij Vuitton en Études), of een ribpantalon met een leren jack, zoals Wooyoungmi liet zien. Voor diepte zorgen de kleine kleurverschillen, al koos Zegna een hele outfit in één tint. Spannend en fris wordt de toffeetrend met een reepje knalkleur: Botter voegde felblauw toe, Etro shocking pink en ook kanariegeel en gifgroen zijn goeie opties.

Een bekend mens

Hij had goed haar, sprak zes talen en deed ondersteboven hangend zijn push-ups. Hartstikke leuk, maar de echte reden waarom Richard Gere’s personage Julian Kaye zo onweerstaanbaar was in American Gigolo (1980), is natuurlijk zijn piekfijne garderobe. Sterspeler daarin was de door Giorgio Armani ontworpen supersoepele camel polocoat, die Gere lekker suave droeg met opstaande kraag en een geknoopte ceintuur. Tijdloos en stijlvol, zo’n jas, en altijd een verstandige aankoop.

Waar kopen we dat?

Doorgestikt kinderjasje van gerecyclede pet-flessen van Arket, € 49

Fluffy fleecevest met rits van Uniqlo, € 30

Wollen mantel met klepzakken van Sandro via de Bijenkorf, € 495

Suède desert boot in de kleur eiken van Clarks, € 140