Boterige kip, zo sappig dat je kin ervan glimt bij het kluiven

Beeld Oof Verschuren

Hoewel het januari is, ziet Ierland er toch knalgroen uit. We reden door de heuvels naar het bos van Dromillihy. Ik liet de hond uit de auto springen en volgde hem al klauterend de rotsachtige toegang op. We waren de enige, er stonden geen andere auto’s op de parkeerplaats en dat gaf een prettig soort rust.

In het doodstille bos was ook veel groen te zien, veel mossen, hier en daar een overgebleven varen die de winterslaap weigerde, hulstboompjes en trossen klimop die in dikke kluwens de slapende bomen beklommen. Ik volgde ze naar boven, waar de kale takken twijgjes werden en strak zwart afstaken tegen de dan weer witgrijze, dan weer knalblauwe hemel. Op het eiland verandert het weer elke vijf minuten, je weet het nooit hoe het uitpakt, het is in elk geval nooit saai.

Aan de voet van veel bomen hadden kinderen voordeurtjes of kleine huisjes op de bomen geschroefd voor de boselfen. Ik keek bij sommige huisjes naar binnen, er lagen vaak muntjes in voor voorspoed en soms briefjes, die ik uit beleefdheid maar niet las.

Toen ik zo jong was, liep ik vaak in de winter aan de hand van mijn vader. Hij wees dan kale bomen aan en leerde me welke boom het was. ‘Zonder bladeren zie je het makkelijker’, zei hij. ‘Je herkent de boom aan zijn silhouet, aan hoe de takken groeien. Kijk maar goed.’ Ik vond ze mooi, ook zo, zonder blad. Sprookjesachtig.

Hij gaf me een klein boekje waar alle bomen in stonden, met en zonder blad. Hele pagina’s met silhouetten. Ik oefende in bed: de es/ash, de kastanje/chestnut, de iep/elm. Als we dan lange wandelingen maakten kon ik hem voor zijn, wat behoorlijk moeilijk was, want mijn vader wist alles van bomen. Hij speelde vaak dat hij het niet meer wist, dan schoot ik hem te hulp en kon ik het hém eens zeggen. Tevreden en hongerig daalden we af uit de bergen. Mijn moeder had een kippetje in de oven en mijn zusje net in de wieg gelegd.

We aten kip met dille. Gedroogde dille, want het was winter: mijn moeder hield zo van dille dat ze het jaarrond gebruikte: dillezaad door de komkommersla, gedroogde dille in de kip. Van die boterige kip, die zo sappig was dat je kin glom bij het kluiven.

Boterige dillekip

50 gram broodkruim, liefst vers 1 eetl. gedroogde dille, plus extra de geraspte schil van 1 citroen 125 + 50 gram roomboter, op kamertemperatuur zeezout en zwarte peper uit de molen 1 lekkere kip, zeg 1 tot 2 kilogram

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Vermeng het broodkruim met de dille, citroenrasp, 125 gram boter en wat zout en peper.

Was uw handen goed.

Laat dan, beginnend bij de hals van de kip, voorzichtig uw vingers tussen de huid en het borstvlees glijden, zodat u de huid van het borstvlees losmaakt. Wees voorzichtig en doe uw ringen even af, want de huid mag niet scheuren. Als het goed lukt gaat u door naar de poten, want daar kunt u ook bij!

Als het goed is heeft u daarna 2 zakjes aan weerszijden van het borstbeen gemaakt.

Druk de aangemaakte boter in die zakjes en verdeel die gelijkmatig over de hele kip door aan de buitenkant van de huid het botermengsel erin te wrijven.

Wrijf dan de rest van de boter over de hele kip uit, vergeet geen enkel stukje: de bouten en vleugels moeten ook.

Bestrooi de hele kip met zout en peper en nog wat extra dille. Bind de poten bij elkaar met keukentouw. Snij de geraspte citroen in parten en duw ze in de holte.

Braad de kip ongeveer een uur in een ovenvaste schaal.

Laat hem na het braden onder een los vel aluminiumfolie 15 minuten rusten voor u hem aansnijdt.

Opmaakrecept:

Veel boter loopt tijdens het braden uit de kip en vermengt zich met kippenvet. GOOI DAT NOOIT WEG. Laat het stollen en bewaar het om bijvoorbeeld aardappeltjes in te bakken. Of! Trek van het kipkarkas bouillon en maak daar ramen mee, dien de noedelsoep op met gesmolten kippenbotervet erop. Niet te versmaden.