Boodschappen (te) duur? Zo bespaar je tientallen euro’s in de supermarkt

Door de inflatie gaan mensen vaker naar goedkopere supermarkten zoals de Lidl. Beeld Elisa Maenhout

Bijna nergens is de inflatie zo voelbaar als in de supermarkt. Door schaarse grondstoffen en hoge energieprijzen zijn de prijzen van voedingsmiddelen gemiddeld 12,8 procent hoger dan een jaar geleden, becijferde het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Melk, kaas en eieren zijn zelfs 20 procent duurder dan vorig jaar. Om over zaken als zonnebloemolie nog maar te zwijgen.

Voor veel consumenten genoeg reden om zuiniger te doen, zo blijkt uit cijfers van marktdatabureau IRI Nederland. In de eerste helft van het jaar groeide het marktaandeel van de huismerken met 1,2 procentpunt. Ook wordt er meer gewinkeld bij de zogenoemde 'hard-discounters’. Het gezamenlijke marktaandeel van Aldi en Lidl nam toe van 15,7 naar 16,3 procent.

Maar loont het eigenlijk wel om over te stappen naar een andere supermarkt of een huismerk? Om dat uit te zoeken vulde de Volkskrant bij tien bekende ketens een boodschappenmand met dertien populaire supermarktproducten. Bij alle supermarkten werd gekozen voor de goedkoopste optie, kortingsacties werden niet meegerekend en voor de sixpack alcoholvrij bier werd bij elke winkel hetzelfde merk gekozen.

Wat bleek? Wie goedkoop boodschappen wil doen, kan de Coop beter vermijden. Met een boodschappenmand ter waarde van 36,74 euro is de supermarkt veruit de duurste van de tien ketens. Gevolgd door Plus (€35,65) en Albert Heijn (€34,69).

Bij de Vomar (€32,29) en Lidl (€ 32,01) is de consument voor deze dertien producten ruim 4 euro goedkoper uit. Maar voor de allerlaagste prijzen moet je bij Dirk zijn. Met een totaalbedrag van 31,79 euro is de supermarktketen ruim 13 procent goedkoper dan de Coop.

De Consumentenbond concludeerde op basis van eigen onderzoek al eerder dat Dirk de goedkoopste huismerken biedt. Al kan het altijd nóg voordeliger. ‘Als je tijd hebt, loont het zeker om verschillende supermarkten af te gaan’, stelt retailexpert Paul Moers. Zo zijn de afbakbroodjes en komkommers misschien het goedkoopst bij de Dirk, maar voor zalm en biologisch gehakt betaal je meer dan bij de Lidl.

‘Buk eens een keer’

Voor wie geen Dirk in de buurt heeft, of de tijd heeft om meerdere winkels te bezoeken, zijn er gelukkig nog tal van andere besparingstips. Het maakt al een groot verschil als je alleen nog huismerken koopt bij je eigen buurtsuper, stelt Moers. De boodschappen van de Volkskrant kosten bij Albert Heijn opeens 40,29 euro wanneer de mand wordt gevuld met A-merken, bijna 6 euro meer dan bij de huismerken.

Om de goedkopere spullen te vinden, moet je soms even speuren. ‘Buk eens een keer’, zegt Moers, ‘In de supermarkten staat alles wat het meeste winstmarge oplevert op ooghoogte.’ Grote kans dus dat die voordelige prijsknaller wat lager in het schap te vinden is. Of juist helemaal bovenin.

Wie goed voorbereid de winkel wil betreden, kan vooraf online het een en ander uitzoeken. Er bestaan verschillende websites waarop alle aanbiedingen en supermarktfolders te vinden zijn. Moers: ‘Gemiddeld is een kwart van het supermarktaanbod in de aanbieding. Daar kun je dus best wat voordeel uithalen.’

Minder vers

Het kan ook lonen om een deel van de verse voedingsmiddelen te vervangen voor een variant uit het vriesschap. Zo kost 400 gram verse spinazie 1,65 euro bij de Albert Heijn, terwijl een zak ingevroren spinazieblokjes per 400 gram nog geen 50 cent kost.

Diepvriesgroente hebben het imago minder gezond te zijn, maar dat is volgens het Voedingscentrum onterecht. ‘Doperwtjes uit de vriezer zijn net zo gezond als verse.’ Het voedingscentrum wijst erop dat ook vis en vlees vaak goedkoper zijn uit de diepvries. ‘Maar kies dan voor een onbewerkte variant: die zijn beter voor je gezondheid.’ Door groente, fruit en andere voedingsmiddelen in de vriezer te bewaren, ligt ook voedselverspilling minder snel op de loer.

Een fijne bijkomstigheid, want uiteindelijk is er volgens Moers één bespaartip die met vlag en wimpel boven de rest uitsteekt: minderen. ‘Eet bijvoorbeeld nog maar twee dagen per week vlees of vis. Dat scheelt al gauw tientallen euro’s. Nu het overduidelijk is dat ons consumptiegedrag ecologische én economische grenzen kent, is de tijd van overvloed echt voorbij.’

Het boodschappenlijstje van de Volkskrant 1 liter halfvolle melk

1 kg bananen

4 rollen keukenpapier

1 liter magere yoghurt

300 gram zalmfilet met huid

20 koffiecups espresso

6 scharreleieren

500 gram broccoli

1 kg mandarijnen

6 afbakbroodjes wit

500 gram rundergehakt

1 komkommer

6 blikjes Heineken 0.0