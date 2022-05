Glenn Eilbracht. Beeld ANP / Patrick Harderwijk

In de wereld van de sociale media kan het snel gaan met de populariteit. Facebook was al verworden tot een online reservaat voor de oudere websurfer, maar nu is ook Instagram ingehaald, en wel door TikTok. Dat van oorsprong Chinese platform voor dansvideootjes is inmiddels dé kweekvijver voor nieuwe trends. Die trends krijgen een eigen hashtag, en zo’n hashtag is dan weer de barometer waarop we de populariteit van de trend kunnen aflezen. Zo heeft de hashtag ‘blokecore’ op moment van schrijven meer dan tien miljoen views op TikTok.

Korte uitleg: de uitgang -core wordt tegenwoordig gebruikt om nieuwe kledingtrends te duiden, zoals de uitgang -gate altijd wordt opgetrommeld om een schandaal van een catchy naam te voorzien. Het begon in 2014 met normcore, een kledingstijl die het best valt te omschrijven als ‘de kleding van je vader’. Er volgden meerdere -cores, waaronder gorpcore, een curieuze trend waarin wandel- en buitenkleding tot mode wordt gepromoveerd.

Nu is er dus blokecore, waarbij bloke staat voor de Engelse gozer die in de jaren negentig in een vormeloze spijkerbroek en een lekker wijd voetbalshirt naar de kroeg ging om een grote pils achterover te gieten. Die keuze voor het gerstenat is in dit verband relevant, want blokecore is een reactie op de feminisering van het mannenuiterlijk en daar hoort geen proseccootje bij, maar een eerlijke pils.

Het uiterlijk van de bloke wordt vervolmaakt met een bucket hat op de bol en Adidas Samba’s aan de voeten. Kenners van Engelse subculturen weten dat die Samba’s zijn terug te voeren op de casuals, de voetbalhooligans uit de jaren tachtig die een verrassend scherp oog hadden voor een cool Europees uiterlijk. Britpoppers uit de jaren negentig, met Oasis’ Liam Gallagher als frontman, keken hun stijl af bij die casuals, en bij de Mods natuurlijk.

De blokes uit de jaren negentig waren working class-jongens. Het was me al eerder opgevallen dat hippe millennials naar stijlkenmerken grijpen die je associeert met de Gewone Man (fleecevesten, wandelschoenen...). En dat is uiteraard de grap; hier grijpen millennials naar het instrument van de ironie, het vernis op de pedanterie ten aanzien van Henk en Ingrid. Bij de première in Tuschinski van de romantische komedie Foodies zagen we enige etalage hiervan bij tiktokker Glenn Eilbracht, in de vorm van halskettingen over het shirt (très Scheveningen) en een pontificale buideltas (très Tineke Schouten). Ik sluit niet uit dat de jongeheer Eilbracht zich ook nog met een Canta had laten voorrijden.