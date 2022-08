Blije roze belletjes, ondanks de afschuwelijke droogte

De makers zullen in mineur zijn na de aanhoudende droogte, maar daar is bij deze parelende rosé gelukkig nog niets van te merken.

‘Blij maar niet onbezonnen.’ Het is een aantekening bij de wijn van vandaag, die ik na de zomervakantie in mijn balboekje terugvind. Ik weet niet of de makers ook nog die stemming zijn toegedaan, na de afschuwelijke droogte. Als zelfs de Po kwam droog te staan, zal het in de heuvels boven Verona geen groene weelde zijn geweest. Wijnstokken houden van warmte en zon, maar te veel is te veel.

Desalniettemin belletjes vandaag. Blije roze belletjes die zijn ontstaan door het handig inzetten van alles wat de molinaradruif meebrengt. We zijn hier in de streek van de amaronewijnen, die zoals u weet tot stand komen dankzij het drogen van druiven. Dan vervliegt het vocht, zodat de uiteindelijke wijn krachtig en geconcentreerd is. Droog verder door en je hebt zoete most. Die is gebruikt om een gulle kuip met al eerder gefermenteerde wijn opnieuw aan het gisten te brengen, met koolzuur als belangrijk effect. De Bollicella rosato is frizzante, parelend dus en niet zo schuimend als spumantes. Achter de vrolijke aroma’s van citrus en wit fruit proef je de bezinning van rijping op de droesem. Chic.

Bollicella Verona rosato