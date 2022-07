Bjorn Remmerswaal en Jeffrey Lake nemen een voorbeeld aan Olivia Newton-John

Bjorn Remmerswaal (links) en Jeffrey Lake Beeld ANP & Getty

Spandex is een stof die ik zelf vooral associeer met de jaren tachtig van de vorige eeuw. Vanuit de Verenigde Staten werden we in die jaren overspoeld met in spandex gehulde cultuurhelden: van de work-outvideo van Jane Fonda en de Physical-clip van Olivia Newton-John tot de podiumoutfits van glamrockbands als Van Halen en Mötley Crüe.

Olivia Newton-John had hier eerder al een voorschot op genomen met die zwarte spandexlegging in de slotscène van Grease. Zelf herinner ik me overigens vooral kolonel Wilma Deering uit de door Veronica uitgezonden sciencefictionserie Buck Rogers. De rits van het strakke spandexpak van de kokette kolonel kwam gek genoeg nooit hoger dan heur solar plexus.

Al in de Tweede Wereldoorlog werd geëxperimenteerd met synthetische stoffen, maar het duurde tot 1959 voordat Joseph Shivers, een scheikundige in dienst van de Amerikaanse chemiegigant DuPont, daadwerkelijk een materiaal had uitgevonden dat sterk genoeg bleek. In eerste instantie kreeg het de naam Fibre K, daarna werd het aangeduid met de handelsnaam Lycra.

De grote kracht van lycra is niet zozeer dat je het kunt oprekken, maar dat het daarna weer moeiteloos terugkeert in de originele staat – een soort Barbapapa-stof dus. Dat verklaart ook meteen de andere naam voor de stof, de merknaam Spandex. Spandex is een anagram van expands, het Engelse woord voor ‘verruimt’. De Amerikanen gebruiken de term spandex, wij in Europa hebben het meestal over lycra, en soms kom je het scheikundiger klinkende elastaan tegen.

Na de uitvinding van lycra werd de elastische stof vooral gebruikt in de dienstbare discipline van de industrie, dus in ondergoed, kousen en in sportkleding. De elasticiteit en het lichte gewicht maakten van lycra/spandex een ideale stof om in te bewegen. Ook andere stoffen werden door toevoeging van lycra een stuk elastischer, zoals de van oorsprong taaie stof denim. Dat verklaart de populariteit van de stretch denim die vaak in strakke variant om de hammen wordt gespannen. We zien daarvan een voorbeeld bij reality-tv-ster Bjorn Remmerswaal, links op de foto.

Er waren in die jaren tachtig nog twee Amerikaanse cultuurhelden die de spandex omarmden: superhelden (Superman, Batman…) en worstelaars. Die hadden daarvoor dezelfde overwegingen als kolonel Wilma Deering. Spandex etaleert unverfroren de fysieke kwaliteiten van de drager – naar ik aanneem ook de gedachte achter de keus voor de pantalon die zanger Jeffrey Lake (rechts) heeft gekozen in de kleurstelling Werther’s Original. Of mevrouw Lake draait een te heet wasje, dat kan natuurlijk ook.

Hulk Hogan Beeld ANP & Getty