Bij vegan strandtent Pele Surf Shack in Hoek van Holland zit pret in alles wat we eten en drinken

Wat: Pele Surf Shack, Rechtestraat 24, Hoek van Holland. www.pelesurfshack.nl

Waar: Op het strand, tussen twee surfscholen in.

Sfeer: Beetje Bali, beetje Hawaii, surfpubliek gemengd met andere strandgangers.

Eten: Alles vegan, veel Aziatisch en topkoffie.

Pele Surfshack, Hoek van Holland. Beeld Hilde Harshagen

Er is iets vreemds aan de hand met de Noordzee vandaag: de kleuren. Die zijn nu eens niet van dat doffe groen-bruin waarmee we het meestal moeten doen in Nederland, maar opeens zien we tinten tropisch blauw. Bij Pele Surf Shack weten ze ook niet precies hoe het komt. Iets met stroming, wind en hoe rustiger de zee, hoe blauwer. Passend is het wel, want tropisch is de sfeer hier eigenlijk altijd. De strandtent is van binnen en buiten aangekleed met het resultaat van knap speurwerk in kringloopwinkels, met veel gevlochten riet, maar ook gitaren en surfplanken – beetje Bali, vleugje Hawaii. We zakken er op het terras weg in een door weer en wind verweerde ribfluwelen hoekbank en worden meteen bevangen door een gevoel van de boel de boel, met ondertussen dat uitzicht op de zee die vandaag niet lijkt op de onze.

Het is hem wel: in de verte ligt de Rotterdamse haven en achter ons de glazen kassen van het Westland. Daar rij je langs, totdat je opeens op het Hoekse strand staat. Daar kun je dan links of rechts, en die keuze is bepalend. Rechts, daar zit een strandtent van de oude stempel. Appeltaart met slagroom, flesjes corona met een partje limoen – die sfeer. Links zit Pele Surf Shack, de eerste veganistische strandtent van Nederland, die vier jaar geleden opende.

Charlotte Damen is de eigenaar, samen met haar vriend Barend Lippens, en ze komt er meteen even bij zitten. Losse knot, tie-dye shirt in aardetinten en haar baby van zeven maanden oud op de arm. Nee, zegt ze, niet iedereen begreep het meteen. Hoezo vegaburger? Waarom havermelk? En je had de fanatiekelingen aan de andere kant van het spectrum, die kwamen klagen dat het personeel gewoon op leren schoenen liep. Damen: ‘Maar we hebben nooit militant willen zijn. We doen gewoon maar wat, en daarmee doen we al een heleboel.’

VKM - Kees aan het water Beeld Hilde Harshagen

Sportstrand

Niet toevallig ligt Pele Surf Shack precies tussen twee surfscholen in op een strand dat bekendstaat als het sportstrand. Zo wordt het ook gebruikt, bijvoorbeeld door het lokale rugbyteam van Hoek van Holland, dat tot vorig jaar nog The Hookers heette, maar daar zoveel terechte vragen over kreeg dat ze besloten tot verandering. Nieuwe naam: the Hoekers – het scheelt een beetje.

Verder is het surfterrein hier. Wind én golf, maar allebei niet vandaag, want wind en golven ontbreken. Wel is er koffie, en die is ongekend goed voor een strandtent, of eigenlijk überhaupt. Geen wonder, want Damen bestierde tot voor kort nog de Rotterdamse koffiezaak Lilith. Voor de Surf Shack werd een speciale blend bedacht met bonen die toegankelijk genoeg zijn voor de gewone badgast maar boeiend genoeg voor de koffiesnob.

VKM1091 - Kees aan het water - Pele Surfshack, Hoek van Holland. Beeld Hilde Harshagen

Ook lekker zijn de zelfgemaakte limonades, bijvoorbeeld die van duindoorn – groeit hier overal. We drinken het bij krokante tempura van zeewier die we zelf in eetbare stukken breken. Prima, net als de vegan sushi met avocado, vegan zalm, komkommer en ruimschoots furikake. Heel fijn is de rendang met jackfruit als vleesvervanger. Beproefd recept, jackfruit lijkt ervoor gemaakt, en de rendang heeft precies die weldadige kruidigheid waardoor je meer wil. We horen dat hij elke dag een beetje anders uit de keuken komt, in verschillende gradaties van pittig vooral.

VKM1091 - Kees aan het water - Pele Surfshack, Hoek van Holland. Beeld Hilde Harshagen

Proefbare pret

Bij andere zaken wordt weleens vergeten dat het ook nog lekker moet zijn, alles vegan. Of erger nog: het gaat belerend voelen. Maar niks van dat bij Pele Surf Shack. Hier zit pret in alles wat we eten en drinken, en die pret proeven we. Bij het toetje ook weer: een pandan crème brûlée die smaakt naar het echte werk.

VKM1091 - Kees aan het water - Pele Surfshack, Hoek van Holland. Beeld Hilde Harshagen

Damen, nog maar eens: ‘We willen vegan niet opdringen, het is juist zo mooi dat het bijna ongemerkt gaat hier. Zo van: o ja, dat is ook zo. Terwijl, als ik denk aan al die koffies zonder koemelk die we hier verkopen in een jaar, of al die burgers zonder vlees, dan dragen we écht iets bij aan een betere wereld. Maar wel gewoon easy, zonder dat het voelt alsof het moet.’

VKM - Kees aan het water Beeld Hilde Harshagen

Easy, ja, zo voelen we ons inmiddels ook, nóg iets dieper in de bank weggezakt tussen de mensen die eruitzien alsof ze zeker drie nummers van Jack Johnson kunnen spelen op een gitaar, maar ook publiek dat naar rechts had gekund bij de strandopgang en nu per ongeluk vegan bitterballen eet. Het uitzicht is voor iedereen hetzelfde: die tropisch blauwe zee van vandaag.

Juist leuk dat het niet alleen maar vegan surfpubliek is, vindt Damen, met naast zich haar baby die inmiddels in slaap is gedommeld. Ze kijkt even naar hem, en dan: ‘Hij is zo relaxed altijd. Zo ontspannen. Geen idee hoe dat komt.’ Nee inderdaad zeg: géén idee.