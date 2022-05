Bij Renilde, op het dak van het dromerige Depot in Rotterdam, schittert en kolkt de lente

Restaurant Renilde op het dak van het depot van Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Beeld Els Zweerink

Restaurant Renilde Museumpark 26, Rotterdam boijmans.nl/restaurant Cijfer 8+ Geopend voor het diner van wo t/m za, overdag alleen voor museumgasten. Vast vier- (€ 54) of vijfgangenmenu (€ 63) of Menu Renilde incl. aperitief, wijn, kaas en koffie (€ 134). Uitstekend vegetarisch menu en natuurwijn.

Het is de eerste echt warme avond van het jaar, de week dat aan bijna alle bomen de knoppen open springen, en het restaurant ligt midden in een berkenbos heel hoog boven de stad. Beneden zien we in het park skaters een feestje bouwen, verderop ligt de Erasmusbrug en weerspiegelen wolkenkrabbers de lage zon. Tijdens de tweede gang – perfect gegrilde groene asperges met een frisse saus van karnemelk en sesam – begint mijn tafelgenote plotseling te lachen. ‘Je mónd!’, giechelt ze, ‘Hiske, wat is er met je mónd gebeurd?’ Ik kijk omhoog, want het plafond is ook een spiegel, en steek mijn tong uit. Mijn hele mondholte en de binnenkant van mijn lippen zijn even groen als het lentegras beneden: als Kermit de Kikker, zo groen. Paniekerig kijk ik weer naar mijn bord. ‘Er waren jonge brandnetels onder die asperges verstopt, met ultrasterk superchlorofyl!’, roep ik uit. ‘Help! Hoe krijg ik dat er ooit weer af?’

Surrealistisch

Typisch zo’n vreemde, ontregelende droom, zou u zeggen, die een mens overvalt na een avond zwaar tafelen. Maar dat is niet waar: we zitten echt in een restaurant en mijn mond is ook daadwerkelijk verkleurd. De nogal surrealistische, Alice-achtige situatie strookt bovendien totaal met de omgeving, want het hele Depot van Boijmans Van Beuningen zindert en schittert van de droomachtige kwaliteiten. Vanaf de buitenkant kun je in het reusachtige, emmervormige, met spiegels beklede gebouw (ook wel treffend ‘De Pot’ of ‘De Po’ genoemd) als in een glazen bol heel Rotterdam zien liggen. Binnen, tussen de meer dan 151 duizend kunstwerken, optische foefjes en glazen liften, heerst het gevoel dat je er misschien al eerder bent geweest. Het restaurant is vernoemd naar de vrouw die bijna eigenhandig het surrealisme naar Nederland haalde: de oude curator van het museum, Renilde Hammacher-Van den Brande.

Aan de lange tafels zit ouder Museumjaarkaartpubliek tussen hier en daar wat Rotterdamse chic en jonge hipsterstellen. Chef Jim de Jong, die zijn veelgeprezen restaurant De Jong onder de Hofbogen vorig jaar verkocht, tekende voor de keuken. In zijn intuïtieve, zeer seizoensgebonden en biodynamisch angehauchte stijl kun je het opnieuw op gang komen van de sapstromen en ontwaken van kiem- en groeikracht in de natuur bijna letterlijk terugproeven. Veel lichte, zoete lentezuivel (en spaarzaam ingezet ander mild dierlijk eiwit) wordt gecombineerd met allerlei pril groen, krokante granen en hier en daar nog een knol van vorig jaar. De amuse, een in grappige zigzagvorm gebakken roggecracker met verse geitenkaas, radicchioblad ingesmeerd met zoete bietenpuree en stuivende jonge basilicum, zet de toon: zoet, lichtbitter en aromatisch, zowel in smaak als visueel heel aantrekkelijk.

Groene asperge, witte sesam en brandnetel. Beeld Els Zweerink

Met de leuke sommelier, die haar Rotterdamse directheid combineert met kennis van zaken en oprechte interesse, bespreken we kort het aanlokkelijke aperitievenaanbod: pet nats (of pétillants naturels, de hippe, natuurlijk gemaakte bubbelwijnen), lokaal bier, vermout, biodynamische champagne. We kiezen uiteindelijk een inderdaad nogal woeste wilde cider van Zwijndrechtse wijnpeer met de naam ‘The Dandy Walrus’. Er is een fijne, extreem sympathiek geprijsde natuurwijnkaart met ook flink wat keuze in oranje wijnen, maar we kiezen voor het kleine arrangement – dat kost € 5 per half glas.

Ziltigheden

Mijn vleesloze menu trapt af met beetgare witte asperges, slim gecombineerd met allerlei interessante ziltigheden: een lichte kaasmousse, zeesla en codium (beide wieren, de één zwart en vingervormig, de ander halftransparant en groen als uraniumglas), dragon en poederige lievevrouwebedstrobloem. Opnieuw valt het goedgedoseerde, jongbladige lentebitter op, en wat versgeraspte mierikswortel zorgt voor pittigheid. Nog beter is de heilbot in amandelmelk uit het vlezige menu, een zeer bescheiden, knetterverfijnd bord vol wittinten en milde smaken: subliem verse vis, romige notenmelk, jonge meiknol en knappertjes van gepofte boekweit. Prachtig en heerlijk.

Ook het volgende bord gegrilde groene asperges, dat ik al eerder noemde, is fantastisch in z’n eenvoud door dezelfde slimme toepassing van melkige, notige en groene smaken. Het gefrituurde jonge brandnetelblad is erg mooi, de puree ervan grassig, en dus zo verschrikkelijk diepgroen dat je het nauwelijks meer van je tong krijgt.

IJskruid krijgt de vleeseter dan, een bordje vol. Dat is een wonderlijke vetplant die op stengels en bladeren bezaaid is met glinsterende, doorschijnende blaasjes en kliertjes die natriumcarbonaat uitscheiden – het kruid wordt daarom ook wel sodaplant genoemd. Het slaatje is gewenteld in een luxueuze dikke oestermayonaise die zowel qua textuur (oester heeft ook iets knapperigs) als qua ziltigheid (soda smaakt ook iets zilt) mooi aansluit, en het is bestrooid met komkommerbloempjes – ook weer echt iets prachtigs.

Gang drie bestaat voor beiden uit aardappel, gekaramelliseerde witlof en gerookte doperwtjes met karnemelkschuim en een lopende, knaloranje eidooier – het is op onderdelen mooi uitgedacht en zorgvuldig bereid, maar ditmaal samen helaas nét een tikkie ongericht en ook niet helemaal goed op smaak, waardoor de nogal zware rook en zurigheid een beetje overheerst.

Hoofdgerechten

De hoofdgerechten zijn keurige tortellini-achtige gevulde pasta met zowel gestoofde als rauwe artisjok, gebakken knoflook en vanille en knapperig gebakken, smakelijke bavette van dubbeldoelkoe met broccolipuree en raapstelen. Beide smaken prima maar missen – zoals hoofdgerechten overigens vaak doen in restaurants als dit – een beetje de slimme, scherpe focus van de rest van het gebodene. Chefs hebben bij hoofdgerechten toch vaak een soort volledigheidsdrang, of het gevoel dat hun gasten zonder een stuk vlees en koolhydraten of anderszins AGV-achtige pièce de résistance niet voldaan naar huis gaan – ik kan niet goed inschatten of dat in algemene zin terecht is, maar zelf vind ik het vaak een beetje jammer en ook niet nodig. Het dessert met rabarber, olijf, venkel en schapenmelkijs is wél weer erg goed, en bij de koffie krijgen we een perfecte, warme bruineboterfinancier, toegestopt in een servetje.

Op alle fronten is Renilde een aanwinst voor Rotterdam, en een plek waar we nog graag naar terugkeren, zeker wanneer het ongetwijfeld beeldschone terras straks buiten tussen de berkjes staat.

Het brandnetelgroen was overigens al snel vanzelf weer verdwenen.