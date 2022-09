Bij Neder roepen sommige gerechten beelden op van vieze sportsokken en oude boterhammen

Restaurant Neder in Alkmaar. Beeld Els Zweerink

Ik ben een afwachtend persoon, daarom heb ik een zwak voor mensen die zich met hun hele hebben en houwen in een avontuur storten. Wat dat betreft scoort Brian Luikel, de eigenaar van Neder, hoog. Behalve een pop-uprestaurant in een antikraakgebouw heeft hij geen noemenswaardige horeca-ervaring, maar dat weerhield hem er niet van in Alkmaar een zaak te beginnen die niet minder wil zijn dan het Noma van de polder: met louter Nederlandse ingrediënten en een nadruk op fermentatie. Geen olijfolie, citroen en koffie, wel kruidenthee, kombucha en Nederlandse wijn, in een lang en ambitieus menu dat aan de hele zaak tegelijkertijd wordt uitgeserveerd.

Neder Laat 85, Alkmaar

nederrestaurant.nl

Cijfer: 5

Restaurant dat kookt met louter Nederlandse kwaliteitsproducten. Negengangenmenu € 95, zesgangenmenu € 69, bijpassende Nederlandse alcoholische dranken of zelfgefermenteerde frisjes € 48 / € 42 .

Dat hij hiermee keurig – om niet te zeggen: aan de late kant – aanhaakt bij wat toch al bijna twintig jaar de meest invloedrijke culinaire stroming is, lijkt aan hem voorbijgegaan. ‘Waarom bestáát de Nederlandse keuken op restaurantniveau nog helemaal niet?’ vraagt hij zich op zijn website handenwringend af, terwijl er volgens mij al jaren vrijwel geen restaurant op niveau níét op een of andere manier met lokale producten en fermentatie bezig is en ook allerlei geweldige zaken er hun speerpunt van maken.

Negen gangen is de standaard

Zijn restaurant, in een snoepig pandje uit 1627, is sfeervol ingericht met hout, linnen en groene tegeltjes. In de open keuken zien we vier koks aan het werk, met pincetten en knotjes en opvallend weinig haast. Bij de reservering moesten we kiezen of we zes of negen gangen bliefden, maar de ober geeft ons te kennen dat zes eigenlijk niet het correcte antwoord was. ‘Négen gangen is ons standaard menu. Zou u niet toch gewoon voor negen gaan?’ Op onze grappig bedoelde wedervraag, of we bij zes gangen dreigen om te komen van de honger, zegt de ober: ‘Nou... Ik kan u extra brood brengen.’ We lachen. Dan nog wel.

Een uur later niet meer. We hebben net in anderhalve hap onze eerste gang soldaat gemaakt: twee stukjes gezouten, rauwe harder ter grootte van stuivers, met dunne plakjes ingemaakte zomerpompoen en wat venkelbloem. Daarvoor kregen we twee amuses: een soort hostie met flubjes en blubjes en een taai kaastaartje van ‘bijna-verbrand zanddeeg’, dat ik zelf als ‘onmiskenbaar verbrand zanddeeg’ zou typeren.

‘Patatje mayonaise uitjes’: gefermenteerde aardappel met zwarte sjalot in gist-botersaus. Beeld Els Zweerink

Drie gerechten zijn geslaagd

Onze ober is ondertussen een man gebleken die voortdurend en onophoudelijk praat, als een buitenkraan die is opengelaten en gedurende de zomervakantie het gazon langzaam verandert in een moeras. Over ieder bord of glas steekt hij een reusachtig verhaal af vol details over herkomst en bereiding (vrijwel alles óf gelactofermenteerd, óf drie weken op 60 graden verhit) van ieder minuscuul onderdeel. Omdat hij ook nogal hard praat en de zaak per gang steeds tegelijkertijd wordt uitgeserveerd, horen we de verhalen (inclusief grapjes) vaak wel vijf keer achter elkaar, steeds eindigend met de opmerking dat het ‘echt héél bijzonder’ is.

Wat wij vooral bijzonder vinden is dat de gerechten veelal bestaan uit haast letterlijk uit de kookboeken van Scandinavische restaurants overgenomen bereidingen, concepten en manieren van presenteren die dan nét niet helemaal goed zijn uitgevoerd. Van de iconische bijna-verbrande room van restaurant Fäviken uit 2010 tot het serveren van hert met ‘dat wat hij in het bos eet’ waar Noma ruim vijftien jaar geleden al furore mee maakte.

Drie van de geserveerde gerechten zijn geslaagd: een smakelijk bordje ui met goeie, hartige bouillon, knoflook, oude Beemsterkaas en een erg lekker hartig gepoft uitje. Ook prima is een stukje tussen houtskool gepofte biet met mierikswortel, geserveerd onder een plakje vlierbessengelei en een vissaus van snoekbaars. En er is een smakelijke mousse van de roodflorakaas Oudwijker Fiore met allerlei geconserveerde rabarberbereidingen – we vragen ons wel meermaals af waar ze in dit hyper-seizoensgebonden restaurant de uitbundige augustusoogst hebben verstopt, want we komen vrijwel geen groen blaadje of seizoensgroente tegen die gewoon vers heeft mogen blijven.

Er gaat veel mis. Zo is er een gerecht met heftige blauwe kaas, gekaramelliseerde wortel en taaie kokkels – drie ingrediënten die zich zelf ook wanhopig lijken af te vragen wat ze bij elkaar op een bord doen. Na een half uur wachten verschijnt een kaasbitterbal, lauw geserveerd in een schaal hooi, die in de frituur is ontploft en leeggelopen maar door de kok zó is neergelegd dat je het gat in eerste instantie niet ziet – een typisch Nederlandse gewoonte.

Koji-biet met lijsterbes, gefermenteerde snijbiet en framboos. Beeld Els Zweerink

Lauwwarm bier zonder prik

De aanzienlijke hoeveelheid geouwehoer lijkt omgekeerd evenredig aan zowel de efficiëntie van de service als de kwaliteit van het gebodene. De keuken doet het extréém rustig aan – geregeld staan de chefs met geconcentreerde blikken rond een bord te dralen alsof ze het gerecht op hetzelfde moment nog aan het bedenken zijn. Tussen de gangen zit steeds minimaal een half uur, absurd bij bordjes van deze omvang en 24 gasten, en veel gerechten zijn bij het serveren niet meer warm. We krijgen lauw bier zonder prik en glazen met lippenstift erop.

Als we om bruiswater vragen, gaat de ober op onnavolgbare wijze met een Sodastream in de weer: hij vult een plastic fles half met kraanwater, perst er gas in, schenkt dat dan met veel geknoei over in een soort decoratieve hoestdrankfles, waaruit hij ons allebei vervolgens een piepklein bodempje lauwwarme prik schenkt. Als we opnieuw om water vragen herhaalt het toneelstuk zich, maar halverwege de avond houdt hij het voor gezien: we krijgen geen bruiswater meer, alleen plat.

Sterren doven uit, beschavingen gaan ten onder en bij Neder wordt de vijfde gang geserveerd. Het is ‘onze interpretatie van een patatje met mayonaise en uitjes’: een lactogefermenteerde aardappel geroosterd in boter, met een saus van bakkersgist en compote van zwarte sjalot. Alles wat zo fijn is aan aardappel, boter en ui is vakkundig om zeep geholpen, het is bijna knap: het onfrisse aroma en de taaie structuur roepen beelden op van vieze sportsokken en oude boterhammen – nog nooit at ik een gerecht dat zó naar voeten smaakte als dit. Als de ober onze nauwelijks aangeroerde borden ziet, zegt hij: ‘Was het misschien te véél voor jullie?’ We gieren het uit. ‘Of... Was het niet jullie smaak?’ ‘We vonden het niet lekker’, zeg ik. Hij antwoordt onkarakteristiek bondig: ‘Dat kan.’

Mislukt

Als hoofdgerecht (‘Bos’) krijgt de vleeseter een stukje lauw hert ter grootte van een sjoelsteen waar ook nog een dikke zeen in zit, een lactogefermenteerde bosbes, een blaadje lactogefermenteerde snijbiet en een framboos. De vegetariër heeft nog meer pech, die krijgt een biet geënt met koji, de witschimmel waarmee ook miso, sojasaus en garum wordt gemaakt. Er wordt volop geëxperimenteerd met koji-groenten, die als je het héél goed doet soms een enigszins charcuterie-achtige structuur en smaak krijgen. Hier is dat echt mislukt; een knalharde, bremzoute, beschimmelde biet met het voorkomen en de geur van een ernstig vereelte hiel, waarvan ik me werkelijk niet kan voorstellen dat iemand in de keuken er met plezier een hapje van zou eten, laat staan een héle, als hoofdgerecht.

Aan de bezieling ligt het niet. Ik geloof volledig dat de ambitie en de interesse van Luikel en zijn team oprecht zijn, en ook dat er veel tijd wordt gestoken in het vinden van goede producten en het ontwikkelen en verbeteren van technieken – dat is te prijzen. Ik vind het ook belangrijk om te vermelden dat de meeste mensen om ons heen wél heel enthousiast zijn over Neder – als je dit type eten niet eerder hebt gehad, is het natuurlijk ook razend interessant. Maar zonder hun ervaring in twijfel te trekken: de kwaliteit van het koken en het professionele gehalte van dit restaurant zijn echt bij lange na nog niet hoog genoeg om dit soort prijzen en tijdsinvesteringen van mensen te vragen.

Wat dat betreft zou meer nederigheid op z’n plaats zijn.