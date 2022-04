Bij het aanstekelijk enthousiaste Puur Sanh in Berg en Dal is een van de menu’s volledig veganistisch

Restaurant Puur Sanh. Beeld Els Zweerink

Puur Sanh Zevenheuvelenweg 87, Berg en Dal puursanh.nl Cijfer 7,5 Een veganistisch en een niet-veganistisch menu van vier (€ 49), vijf (€ 59), zes (€ 69) of zeven gangen (€ 79). De gerechten zijn ook los te bestellen. Sympathieke wijnkaart met opvallend veel versterkte wijnen.

Berg en Dal is een chic dorp onder de rook van Nijmegen, met allerlei imposante rusthuizen en kasteelachtige villa’s in de bossen tussen de heuvels. In een gezellig uitspanningachtig pandje met een overkapping aan de voor kant huisde lang Puur M van het stel Tessie en Maarten de Jong, een veelgeprezen restaurant annex wijnbar met vermeldingen in alle gidsen. Nadat Maarten in juni 2020 op zijn 40ste plotseling kwam te overlijden, verkocht Tessie de zaak aan twee van hun medewerkers: het jonge stel Stijn Hinke en Sarah Norris. ‘Twee sommeliers,’ aldus de website, ‘gek op elkaar en gek op de gastronomie.’

Veganistisch

Een restaurant overnemen midden in de coronacrisis, en dan ook nog met zo’n tragische aanleiding, dat vraagt om flink wat lef en daadkracht. Dat is precies wat we zien in de keuzes die het tweetal nu in het restaurant uitdraagt, want de inrichting mag vrij generiek-chiquezakenachtig zijn (met aangename stoelen, grote plafondlampen en bloemen), de menukaart is dat niet. Puur Sanh, zoals de zaak werd herdoopt, voert twee zevengangenmenu’s waarvan de gerechten ook los of door elkaar te bestellen zijn. Eén van de menu’s is veganistisch. We zien parallelle, gelijkwaardig aangeboden vegetarische menu’s op steeds meer plekken, juist ook buiten de Randstad. Websites als Happycow en Vegatopia schrijven ook zeer enthousiast over de chiquere zaken waar mensen die geen dierlijke producten eten terechtkunnen voor een complete avond uit met goede wijnen en service. Meer nog dan een vegetarische kaart is een veganistische er een die je als keuken er beslist niet zomaar even bij doet: het vraagt om een structureel andere benadering van sauzen, structuren en smaakopbouw dan de klassieke, op Franse leest en dierlijke eiwitten gestoelde restaurantkeuken.

‘In eerste instantie was het gewoon iets wat we eens wilden proberen in het bezorgmenu, tijdens coronasluiting’, vertelt Stijn. ‘Maar er werd zo goed op gereageerd, dat we nu al bijna een jaar ook een volledig veganistisch menu serveren. Het wordt veel besteld, zowel door ‘echte’ veganisten als door mensen zoals jullie, die gewoon een avondje geen vlees eten.’ Op de avond dat wij er zijn staat Sarah met de chef in de keuken en doet Stijn samen met een aardige hulpkelner de voorkant. Hij blijkt een zeer attente gastheer die met grote bevlogenheid kan vertellen. Niet alleen wil het restaurant bij alle gerechten passende wijnen schenken, maar gerechten worden hier ook, met een nogal curieuze werkwoordkronkel, ‘gewijnspijsd op’ bepaalde dranken. Er is een heel aardige en goed betaalbare wijnkaart met ook volop leuks per glas. Het eigenaarsstel blijkt vooral ook een liefde te hebben voor versterkte wijnen: de kaart telt tientallen verschillende porten en sherry’s.

Rammelend begin

Het eetgedeelte komt een beetje rammelend op gang. De amuses – ook vegan – zijn duidelijk met veel enthousiasme gemaakt, maar vliegen uit de bocht in een soort ongeïnformeerde kneuzigheid. Zo is er een tenenkrommend gerechtje dat ‘deconstructed sushi’ wordt genoemd (jasmijnrijst met sojaschuim, furikake en granaatappelpitjes), een soort rulle zoete kokosbal (‘bonbon van Tom Kha Kai’) en een ‘plantaardige oester’ van oesterzwam en appel, in een schelp. Dat laatste is best geinig bedacht, maar lijkt toch vooral op een, nou ja, nogal bruin uitgeslagen, verontrustend naar paddestoel ruikende oester – een beetje vreemd en niet zo lekker.

Veel beter is het eerste voorgerecht uit het plantaardige menu: een spetterend frisse salade van allerlei groene kruiden en blaadjes met gemarineerde meiknol en een geslaagd zoet/zout/kruidig ijsje van gezouten citroen en salie. Pecannoten en een lijnzaadcracker geven wat body en notige knapperigheid, evenals de hierbij geschonken grüner veltliner met ook wat nieuw hout van Joe Dockner uit Oostenrijk. Het andere menu brengt sous-vide gegaarde roodbaarsfilet met zwart schuim van aubergine, fetacrème, vinaigrette van chorizo en wat mandarijn. De combinatie van smaken is interessant, maar de vis ‘ruikt’ een beetje: die heeft misschien net iets te lang in z’n pocheerzakje gelegen. De erbij geschonken zilte manzanillasherry is gedurfd, passend en leuk.

hoofdgerecht van rozemarijngnocchi. Beeld Els Zweerink

Gerookte aardappelpuree is het volgende plantaardige gerecht, met gefermenteerde knoflook en een compote van gerookte puntpaprika: lekker. De kabeljauwfilet met prei, tomaat en verschillende uitbreidingen is ook prima, al vind ik de uiencompote wel heel erg alleen-maar-zoet (platte suiker bij vis geeft me altijd zeetong-met-banaan-achtige associaties). Dan een krokante dumpling met miso-linzenstoof met knolselderij, groene druiven, saus van jackfruit, schuim van miso – wederom is alles goed bereid, maar bij elkaar is het een beetje een log gerecht doordat het te weinig zuur heeft. De wijn, een lekker hartigzure oranje uit de buurt van Madrid, biedt hierbij de helpende hand.

Opgaande lijn

De vleeseter krijgt dan smakelijk oosters stoofvlees met een leuk bedachte passievrucht-curry en lotuswortel – de rendang zit zowel in een pasteitje als in een bitterbal en zó op het bord. Het lamsvlees, een stukje rosé gebraden filet en een stoofje van de nek, zijn ook prima, maar echt heel goed is het veganistisch hoofdgerecht van rozemarijngnocchi met hardgebakken bloemkool, hazelnoot en een fluwelige saus met wat truffel: heel comfortabel.

Ook beide desserts zijn uitstekend: cassis met biet, braam en goede, pure chocolade in een mooie balans – onze gastheer schenkt er een Amerikaanse Black muscat bij (Quady Winery Elysium) die luxueus portig en zwartebessig aansluit. Het andere nagerecht is van sinaasappel met mokka en wat verrassende, stuivende kerrie – heel leuk gedaan, ook weer met de drank: pedro ximénez met wat toegevoegd sinaasappelschil. Alleen de mokkagelei is een beetje rubberig.

Voorwaar een avond met een opgaande lijn – en we zijn supergecharmeerd van de eigenzinnige keuzes van dit attente tweetal.

Cassis met biet, braam en pure chocolade. Beeld Els Zweerink