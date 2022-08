Bij Duyvis Strong Jalapeno & Cheese treedt de oude borrelnotenwet in werking

Net als je denkt dat je alles wel zo’n beetje hebt gehad in de chips- en knabbelindustrie, komt de firma Duyvis (voor de oudere lezers: ‘Als er een fuif is’, hallo Gerard Cox!) met een nieuwe borrelnotenlijn op de proppen.

De pinda’s in een zogenaamd krokant jasje zijn er nu ook in de moderne smaken jalapeno & cheese, wasabi en chili & lime. STRONG, is de waarschuwing op de verpakking en het wordt nog een graadje gekker, met een niet mis te verstane aanbeveling: ‘Perfect with beer’.

Nu zijn borrelnoten en alcohol altijd al twee handen op één buik geweest. Ze heten niet voor niets borrelnoten. Borrelnoten hebben niet altijd bestaan. Geïnspireerd door Indische Katjang Pedis waagden Duyvis en Calvé zich in de jaren zestig aan deze pindavariant. Inmiddels zijn ze niet meer uit het snacklandschap weg te denken.

Gaan we over tot de beoordeling. Perfect met bier, het klopt ook nog. Aan de andere kant: er is zoveel perfect met bier. Daarnaast treedt de oude borrelnotenwet in werking: na drie handjes ben je er wel weer klaar mee.

Cijfer: 6,5