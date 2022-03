Bij deze ‘cahornewijn’ is elke slok een feestje

‘Cahornewijn is de vetste, de geurigste’, schreef Middelburger Cornelis van der Vaarde in 1803. Ik las het in Van Oxhoofd tot Kattekop, geschiedenis van de Zeeuwse wijnhandel, dat afgelopen december verscheen (uitgeverij Het Paard van Troje, € 24,95). Achttien auteurs doken diep in de verschillende aspecten van de wijnhistorie. Vanaf de middeleeuwen tot eind 18de eeuw waren Middelburg en andere Zeeuwse steden belangrijke handelsplaatsen van wijn uit alle windstreken. Het boek geeft een prachtig inzicht in de handel en omgang met wijn in voorbije eeuwen, ook buiten Zeeland.

Op het menu vandaag zo’n ‘cahornewijn’, ook wel ‘hooghlantse wijn’ genoemd, die werd gebruikt om slappe bordeaux te verbeteren. Dat kun je met de nummer één van tegenwoordig, Château du Cèdre, eigenlijk ook. Ik ontving een uitbundig scala aan wijnen van het kasteel, waaronder admirabele witte, maar roer de trom over de standaard cahors. Zindert van donker fruitgeluk, begoochelt de zinnen met cassis- en pruimengeur plus een lik bronstig eikenhout. Prachtig geconcentreerd, elke slok een feestje. De biologisch geteelde druiven rijpen op de droge hellingen van de Lot. Profiteer ervan.

Cahors Chateau du Cèdre