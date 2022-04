Bij de Origami Sociëteit vouwt jong en oud zich helemaal te pletter

Tessel de Jong Beeld Jan Dirk van der Burg

Tessel de Jong (27)

Op de jaarlijkse vouwdag van de Origami Sociëteit Nederland is Tessel halverwege het tweede model van de workshop. De meeste van de 27 origamisten hadden zich naar eigen zeggen ‘te pletter gevouwen’ in de coronatijd, maar Tessel niet. ‘Ik werk bij de GGZ in de ambulante zorg en daar was het toen juist heel druk.’

Maar vandaag is er alle tijd voor de Japanse vouwkunst, al is deze dag vooral het jaarlijkse kwaliteitsuitje met oma, de voormalig vouwdocent Berber Zagema (81), die rechts flink doorwerkt. ‘Vanaf mijn 7de doe ik dit al met mijn oma. Toen was het gewoon rondjes dubbelvouwen en dan had je de schubben van een zeemeermin ofzo.’ Maar dat werd al snel gecompliceerder, want in de wereld van de bergvouw en de dalvouw kan een model ook veel weghebben van een puzzel. ‘Het leukste is als je net op, of net boven je niveau werkt. En altijd de focus op het vouwen, anders gaat het mis. Maar ik kijk ook veel op YouTube, daar zitten veel jongere origamisten en het is veel duidelijker als je iemand het zien doen.’

Inmiddels heeft Tessel thuis een enorme voorraad zelfgemaakte kaarten die ze seizoensgebonden verstuurd. ‘Oma heeft zo’n waanzinnige voorraad papier, mijn kasten zitten er helemaal vol mee. Met Valentijnsdag krijgt dan mijn volledige vriendengroep een kaart.’