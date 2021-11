Bij de 11T Pro zit een snelle oplader, maar mogelijk ook censuursoftware

Beeld Xiaomi

Het is al vaker opgemerkt: het is voor telefoonfabrikanten steeds lastiger onderscheidend te zijn of iets echt nieuws op de markt te brengen. Mobieltjes in de topklasse lijken allemaal op elkaar, met een groot scherm met smalle randen en een nauwelijks zichtbare camera aan de voorzijde. Ook op cameragebied is het niet eenvoudig om eruit te springen, omdat alle fabrikanten de laatste jaren sprongen vooruit hebben gemaakt.

In dit geweld lijkt Xiaomi niettemin iets goeds te doen. De Chinese fabrikant timmert nogal hard aan de weg. Afgelopen zomer kon het bekendmaken dat het in Europa inmiddels de best verkopende telefoonfabrikant is, vóór Samsung en Apple. Hiermee is Xiaomi in het gat gestapt dat met het wegvallen van Huawei is ontstaan. Wereldwijd gaat het ook goed en neemt Xiaomi een tweede plek in. Het geheim? Vermoedelijk een combinatie van goede kwaliteit en een relatief lage prijs.

Dat geldt ook voor de nieuwe 11T Pro. Dit toestel is aanzienlijk goedkoper dan de eerder gelanceerde Mi 11 Ultra (inmiddels heeft Xiaomi het voorvoegsel Mi laten vallen), maar heeft toch een snelle Snapdragon 888-chip. Het grote 6,7-inchscherm is misschien net wat minder dan van het duurdere model, maar voldoet ruimschoots. Hetzelfde geldt voor de camera’s, die weliswaar mooie, scherpe foto’s opleveren, maar wel plaatjes met nogal felle kleuren. Meer Aziatische fabrikanten houden daarvan. De foto’s in het donker vallen echter wat tegen in vergelijking met die van bijvoorbeeld iPhones. Enige duidelijke minpunt is de rare plek voor de vingerafdrukscanner, aan de zijkant van het toestel.

De 11T Pro zou met dit alles erg doorsnee zijn, ware het niet dat de Chinezen het toestel met een belachelijk krachtige snellader van maar liefst 120W leveren. In Europa willen wetgevers af van die speciale blokken die maar voor één toestel geschikt zijn, maar zover is het nog niet. Bij de 11T Pro zit een joekel van een stekker, waardoor een lege batterij in nog geen twintig minuten geheel is opgeladen. Het is bijna leuk om te kijken hoe het percentage in rap tempo oploopt. Een volle batterij houdt het daarna een dag vol.

Nog nadelen? Ja, maar die zijn van ideologische aard. Litouwen waarschuwt consumenten bijvoorbeeld voor censuursoftware op telefoons van het Chinese Xiaomi. De software zou teksten detecteren en blokkeren die gevoelig liggen in China, concluderen experts van de Litouwse overheid. Xiaomi zelf ontkent dat overigens.

Xiaomi 11T Pro - 649 euro