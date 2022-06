Beter een goede klootzak, dan een verre vriend (en zeven andere waarheden over mannenvriendschappen)

Mannenvriendschappen zijn geen geheime genootschappen, weet schrijver en journalist Julien Althuisius. Hij leerde er de afgelopen tijd het een en ander over en boetseerde daaruit acht onmisbare lessen over vriendschap, en dus ook over mannenvriendschappen.

Als ik vertel dat mijn debuutroman Terug naar Verona over een groep vrienden gaat, willen mensen nog wel eens veelbetekenend hun wenkbrauwen optrekken en in samenzweerderige toon beginnen te fluisteren. ‘Ooh, mannenvriendschappen’ zeggen ze dan met glinsterende oogjes, alsof ik niet een roman heb geschreven, maar een bundel routebeschrijvingen naar alle plekken waar de nazi’s hun goud verstopt hebben. Mannenvriendschappen gaan gehuld in een mysterieuze mist. Het is een onzichtbare deur in een rotswand waarachter een geheim genootschap schuilgaat. Wat gebeurt daar? Waar hebben ze het over?

Nou gewoon, niets bijzonders, zou ik zeggen. Waarschijnlijk is de fascinatie voor mannenvriendschappen terug te voeren op het clichébeeld van de ouderwetse zwijgzame, stoere man. Een man die niet praat over zijn emoties, niet kwetsbaar is, liever gaat houthakken en in een leren schort vlees grillt. Hoewel dat idee over de man anno 2022 hopeloos is achterhaald, zit er nog wel enige waarheid in het cliché dat mannen over het algemeen wat moeilijker met elkaar praten. Terwijl er, getuige de opkomst van de zogenaamde men circles, wel behoefte aan is. Anders dan bij liefde is er bij vriendschap geen sprake van een vastomlijnd kader, een set basisregels of duidelijke grenzen. Vriendschap is gewoon vriendschap en verder moet je er niet te moeilijk over doen.

Maar wat behelst vriendschap dan? Al duizenden jaren wordt er over die vraag gefilosofeerd. Van Socrates tot Henk Westbroek. Van Michel de Montaigne tot Maya Angelou. Ook voor mij zijn vriendschappen belangrijk, al is de mate van dat belang de afgelopen jaren sterk veranderd. Ik was eens in de veronderstelling dat vriendschappen onverwoestbare banden waren die tot in de eeuwigheid zouden voortduren. Ik achtte ze belangrijker dan liefdes en dacht dat ik dat altijd zou blijven vinden. Ook geloofde ik dat mijn vrienden er net zo over dachten. Ik had het mis. Die veranderende aard van vriendschappen en de grillige betekenis ervan waren de aanleiding dat ik Terug naar Verona wilde schrijven en vormen ook de centrale thematiek in het boek: een ingrijpende gebeurtenis dwingt een groep vrienden ertoe – bewust of onbewust – na te denken welke plaats vriendschap nog heeft in hun levens.

Voor het boek en later ook dit artikel verdiepte ik me in mannenvriendschappen, om al vrij snel te moeten concluderen dat traditionele ideeën erover – net als de containerbegrippen de man en mannelijkheid – nauwelijks of niet meer opgaan voor deze tijd. Dat neemt niet weg dat ik door te praten, door te lezen, door te kijken en door bittere ervaring wel het een en ander heb geleerd. Die lessen zijn niet exclusief voorbehouden aan mannenvriendschappen en van toepassing op de meeste vriendschappen, maar natuurlijk wel opgeschreven door een man, met mannenvriendschappen in het achterhoofd. Ik verkeer beslist niet in de illusie alles over vriendschappen te weten, maar dit weet ik wel:

Les 1: Vriendschap is een illusie

Niet om meteen de sfeer te verpesten, maar Henk Westbroek had gelijk toen hij met zijn band Het Goede Doel over vriendschap zong. ‘Een keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie’, et cetera. Althans, een beetje gelijk. Westbroeks nihilistische opvatting dat vriendschap niet bestaat en niet meer is dan ‘een pakketje schroot met een dun laagje chroom’, is natuurlijk te cynisch en, getuige de songtekst, ook gebaseerd op twee allerminst representatieve ervaringen (een vriendje dat verhuist en een vriendin die het uitmaakt, poeh zeg). Wel had de zanger een punt dat vriendschap een illusie is. Dat is het ook, in die zin dat het een ontastbaar fenomeen is en iedereen er iets anders in ziet. ‘Vriendschap is een rorschachtest’ was wat dat betreft een betere tekst geweest, maar dat zingt wat minder lekker. De opvatting wat vriendschap precies is of moet zijn, verschilt per persoon.

Wat voor de een doorgaat als ware vriendschap is voor de ander een oppervlakkige verstandhouding. De personages in mijn boek hebben hun vriendschappen altijd als vanzelfsprekend gezien, maar naarmate ze ouder worden en hun levens beginnen te veranderen, blijken ze ieder hun eigen opvattingen en verwachtingen van vriendschap te hebben. En die komen niet altijd met elkaar overeen. Zo is een van de mannen ervan overtuigd dat échte vriendschap een bepaalde intensiteit en aanhoudende warmte moet hebben. Een ander is meer van de school die onlangs op Twitter fraai werd omschreven door iemand als: ‘Mannenvriendschappen zijn superchill. Geen drama, geen bullshit. Heb mijn beste vriend al in geen tien jaar gezien of gesproken’. Het tweetje kreeg honderdduizenden likes en tienduizenden retweets. Vriendschap is vormeloos en net als bij schoonheid schuilt de betekenis ervan in het oog van de aanschouwer.

Les 2: Beter een goede klootzak, dan een verre vriend

In een vriendschap kan je soms in een situatie terechtkomen waarbij je je afvraagt of degene met wie je bevriend bent eigenlijk wel een leuk of een goed mens is. Hij of zij is vreemdgegaan, heeft iets gestolen of, om een een hedendaags voorbeeld te noemen, zijn of haar geslachtsdeel gefotografeerd en dat ongevraagd aan een ondergeschikte gestuurd – ik zeg maar wat. Als een vriend of een vriendin tot de Orde der Klootzakken blijkt te behoren, kun je daar dan wel mee bevriend zijn? Keith Richards (dé) vindt in ieder geval van wel. In zijn autobiografie Life uit 2010 beschrijft de gitarist van de Rolling Stones zijn moeizame vriendschap met Mick Jagger, die nog wel eens bezitterig en jaloers wilde doen als Richards bevriend raakte met andere mannen.

‘Hij maakt het erg moeilijk om zijn vriend te zijn’ schrijft Richards. Maar dat bleek geen reden om die vriendschap te verbreken. ‘De meeste kerels die ik ken, zijn klootzakken. Ik heb een paar geweldige klootzak-vrienden, dat is het punt niet. Vriendschap heeft daar niets mee te maken. Het gaat erom of je met elkaar kan hangen, of je met elkaar kunt praten zonder enige afstand te voelen. Vriendschap is het verdwijnen van afstand tussen mensen. Dat is wat vriendschap voor mij behelst, en voor mij is het een van de belangrijkste dingen ter wereld.’ Hoe minder afstand, hoe beter de vriendschap. Het is Richards’ invulling van het aloude ‘beter een goede buur dan een verre vriend’. En dan mag die buurman dus best een lul zijn.

Les 3: Socrates had ook wel eens ongelijk

Weet u wie er pas echt gek was op vriendschap? Socrates. In een historisch overzicht van mannenvriendschappen door de eeuwen heen in The Journal of International Social Research citeert auteur Sibel Izmir een tekst van Socrates. ‘Ik heb liever een goede vriend dan de beste kwartel of haan ter wereld. Ik verkies een goede vriend boven een paard of hond; ik ben ervan overtuigd dat ik veel eerder een vriend en metgezel verkrijg, dan al het goud van Darius of dan Darius zelf. Zo dol ben ik op vriendschap.’

Als je Darius bent wil je dit natuurlijk niet horen, maar het laat goed zien hoe hoog Socrates het mannenkameraadschap had zitten. Volgens de filosoof waren (mannen)vriendschappen ook superieur ten opzichte van liefdesrelaties – en dus beter en meer voldoening gevend dan de traditionele liefde tussen een man en een vrouw. Dat gold voor wel meer belangrijke oude denkers. Michel de Montaigne zei dat ‘de ziel van vrouwen niet bestand is om een dergelijke stevige en betrouwbare knoop (die mannenvriendschap is) vol te houden’.

Ware vrienden, zo is de romantische gedachte, mogen zich ook niet uiteen laten drijven door zoiets vluchtigs als een verliefdheid op een vrouw. We zijn nu gelukkig een paar honderd jaar en verschillende emancipatoire verdiepingen verder, maar dat traditionele idee dat een nieuwe liefde de vijand is van vriendschap is nog steeds hardnekkig. Zowel bij mannen als bij vrouwen.

De praktijk leert namelijk dat het vaak genoeg wel gebeurt: een vriendschap die het moet afleggen tegen een nieuwe vlam. Een vlam die misschien ontbrandt in een relatie (met kinderen en nog meer kinderen en nog meer kinderen), die uiteindelijk een grotere en belangrijkere plaats in het leven gaat innemen dan de vriendschap. Dat betekent niet dat die vriendschap minder waard is geworden, hij heeft alleen een andere vorm en plek gekregen.

De kunst is dan ook niet om de liefde als een bedreiging voor vriendschap te zien, maar als een test. Als een vriendschap niet bestand is tegen liefde, is het blijkbaar geen goede vriendschap. En ben je misschien toch beter af met een kwartel. Of een haan.

Les 4: Bro’s before opinio’s

De afgelopen jaren zijn er vele familiebanden, relaties en vriendschappen gesneuveld door discussies over Trump, brexit, het coronavirus, vaccinaties, wie het meest heeft geleden onder de lockdown, Rusland, het verkeerde gebruik van voornaamwoorden en of je nu patat of friet moet zeggen. Hoewel het nu bon ton is om je af te keren van een vriend met een afwijkende mening, is het zonde het kind met het badwater weg te spoelen.

Nadat comedian Dave Chappelle bedolven werd onder kritiek en haat omdat hij in zijn Netflix-special The Closer grappen had gemaakt over transgenderpersonen, zette collega-komiek Patton Oswald een foto op zijn Instagrampagina waarop hij met Chappelle poseerde. Toen Oswald daar kritiek op kreeg, legde hij zijn post uit: ‘We kennen elkaar sinds we tieners zijn. Hij is de grappigste comedian die ik ooit heb gezien. Maar we zijn het ook 100 procent oneens over de rechten en vertegenwoordiging van transgender personen. Ik geloof niet dat een zoekend mens als hij, ooit klaar is met ontwikkelen en leren. Als je iemand zo lang kent, de worstelingen en de veranderingen ziet, is het onmogelijk om de banden met hem te verbreken. Onmogelijk om niet hoopvol en open te blijven en hem te blijven aanmoedigen. Ik heb me erg schuldig gevoeld over vrienden met wie ik de banden heb verbroken, omdat ik het met ze oneens was of omdat ze veranderden op een manier die ik niet trok. Soms vraag ik me af of het verbreken van die banden niet als gevolg heeft gehad dat ze zich nog meer hebben ingegraven in hun eigen gelijk en hun onwetendheid een boost van rancune en wrok geeft?’

Het antwoord op die laatste vraag is waarschijnlijk ‘ja’ en reden genoeg om vriendschappen groter te laten zijn dan opvattingen. Opvattingen kunnen veranderen en hoeven niet in de weg te staan van een goede relatie. Als de voormalige Amerikaanse opperrechters Ruth Bader Ginsburg en Antonin Scalia ondanks grote ideologische verschillen zeer goede vrienden konden zijn, dan kan (bijna) iedereen het.

Les 5: Zoek een Joe Biden (of een Goldmund)

Soms zijn het niet zozeer opvattingen die botsen, maar persoonlijkheden.

‘Weet je wat me zo verrast heeft?’, zei Barack Obama eens tijdens een lunch tegen Joe Biden. ‘Hoe wij zo goed bevriend hebben kunnen raken.’

Biden antwoordde: ‘You’re fucking surprised?’

De mannen schelen niet alleen bijna twintig jaar, maar zijn op veel gebieden elkaars tegenpolen. Waar Obama bedachtzaam en beheerst is, wil Biden nog wel eens voor zijn beurt spreken. Obama is het hoofd, Biden het hart. In een portret van de relatie tussen de twee presidenten in The New York Times vertelde Obama-vertrouweling Ben Rhoades dat de broederlijke vriendschap tussen Biden en Obama geen vanzelfsprekende was. ‘Ze kwamen er allebei achter dat ze beiden niet zouden veranderen’ zei Rhoades. ‘Obama leerde te accepteren dat Biden soms gewoon een flapuit is en dingen zegt die niet gescript zijn. Dat is zowel zijn kracht als zijn zwakte, maar je neemt iemand zoals hij is.’ Biden op zijn beurt moest leren dat Obama een andere soort politicus was dan hij zelf.

Nu is het niet iedere vriendschap gegeven zich te moeten vormen naar de verpletterende en alles vloeibaar makende druk van het presidentschap van de Verenigde Staten, maar er valt wel wat voor te zeggen om een vriendschap af te schrijven op gewenste gelijkenissen of het ontbreken ervan, maar voorbij karakterologische verschillen te kijken. Vriendschappen tussen twee mensen die veel op elkaar lijken zijn makkelijk aan te gaan en vol te houden – maar ook wel een beetje saai. Dat elkaars tegenpolen zijn juist mooie vriendschap kan opleveren leert ook Hermann Hesse’s klassieker Narziss en Goldmund, over de cerebrale monnik Narziss en de flamboyante, vrije geest Goldmund die – ondanks en dankzij hun grote verschillen – een innige relatie met elkaar ontwikkelen.

Les 6: Het gaat niet vanzelf

Eens haalde ik het in mijn hoofd om een goede vriend te wijzen op zijn lakse houding binnen onze vriendschap. Hij mocht best wel wat meer moeite doen, vond ik. Die kritiek viel niet in goede aarde. De vriend wuifde het weg en zei dat ik zijn vriendin wel leek. Met andere woorden: ik moest niet zo zeuren. Blijkbaar was zijn beeld van vriendschap (les 1) een ander dan dat van mij en ik heb geleerd en geprobeerd dat te respecteren. Maar toch, ik had natuurlijk wel gelijk. Net als planten, kinderen, huisdieren en liefdespartners hebben ook vriendschappen aandacht, moeite en tijd nodig, anders verpieteren ze (of volgt later bezoek aan de psycholoog). De vanzelfsprekende en diffuse aard van vriendschap doet veronderstellen – in het bijzonder bij mannen – dat het onderhoudsvrij is.

Maar dat is niet zo. ‘Vriendschap vereist werk’, moet schrijver Maya Angelou eens gezegd hebben, ‘het vinden van vrienden, het onderhouden van vriendschap, tijd maken om elkaar te zien; het vergt allemaal enorm veel werk. Maar het is het waard.’

Les 7: Jong geleerd is oud gedaan

Volgens de Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Niobe Way hebben zowel jongens als meisjes in hun kindertijd ‘bijzondere sociale en emotionele vaardigheden. Ze luisteren naar elkaar, lezen elkaars emoties, hebben empathie voor elkaar; allemaal prachtige dingen’, zei Way in de podcast NPR Life Kit. Maar op het moment dat jongens in hun adolescentie terechtkomen, gaan ze ‘ondergronds’ met hun emoties. Praten over gevoelens is niet stoer en kwetsbaarheid is voor losers. ‘Vriendschappen zijn niet gecodeerd als masculien, bepaalde emoties zijn niet gecodeerd als masculien. Maar als je niet emotioneel mag zijn, ben je ook niet in staat om intiem te worden.’ In de podcast geeft Way een aantal tips om vriendschappen tussen mannen te verbeteren. De meeste zijn nogal aanmatigend of voor de hand liggend (‘stel meer vragen’, ‘durf open te zijn’) maar het beste advies dat ze geeft is niet toepasbaar op vriendschappen van nu, maar op vriendschappen van de toekomst. Way’s onderzoek laat zien dat als kinderen (met name jongens) een hechte band hebben met een volwassene die niet bang is zijn of haar emoties te laten zien, ze zelf later betere vriendschappen ontwikkelen. Of onze kinderen later goede vrienden worden, is dus voor een belangrijk deel aan ons.

Les 8: Maak het uit

Lang geleden, de eerste iPhone moest nog worden uitgebracht, had ik een gesprek met een goede vriend. ‘Ik denk dat ik het ga uitmaken’, zei hij. Hij trok er een ernstig gezicht bij. ‘Ik trek het gewoon niet meer. Het is te veel.’ Hij had het over een gezamenlijke vriend. Hun vriendschap was te intens, te beklemmend, die gezamenlijke vriend vroeg te veel van de ander. Ik stond versteld. Het was nog nooit in mij opgekomen dat je ook vriendschappen zo vormelijk kon verbreken. Uitmaken, dat was toch iets dat voorbehouden was aan een verkering. Uiteindelijk heeft hij het pijnlijke gesprek nooit gevoerd, maar de vriendschap gewoon (gewoon) laten verwateren. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar hem nu zomaar vragen wat er destijds precies gebeurde, is niet een heel haalbare optie, want inmiddels is ook onze vriendschap verwaterd (of, bedenk ik nu, misschien heeft hij het ook uitgemaakt met mij).

Het verbreken van een vriendschap lijkt misschien overbodig, je kunt het net zo goed laten uitdoven, maar soms kan het voor een van de partijen (of beide) goed zijn om er een concreet punt achter te zetten, of wellicht levert het juist wat op, waardoor er een doorstart kan worden gemaakt. Het online tijdschrift Vice publiceerde eens een artikel over het verbreken van vriendschappen, dat voor het grootste deel leest als het scenario van een tienerserie op Netflix. Het komt er eigenlijk op neer dat het uitmaken van een vriendschap vrijwel hetzelfde gaat als het verbreken van een liefdesrelatie: wees eerlijk, wees respectvol, hoor de ander even aan, en vervolgens gaat ieder zijns weg.