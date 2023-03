Betaalrekening opzeggen bij uw hypotheekbank? Dat kan honderden euro’s extra per jaar kosten

De rente van uw hypotheek bij Rabobank staat nog zeventien jaar vast en u betaalt slechts 1,6 procent rente per jaar. U heeft er dus alle belang bij de hypotheek aan te houden. Uw betaalrekening zou u er wel willen opzeggen, want in april gaan de tarieven weer omhoog. De kosten worden bijna het dubbele van drie jaar geleden.

De betaalrekening opzeggen kost een smak geld. U verliest direct 0,2 procent korting op de hypotheekrente die u als rekeninghouder ontvangt. De rente gaat dan naar 1,8 procent per jaar. Met een hypotheek van 200 duizend euro gaat u dan 400 euro per jaar meer betalen. Dan is ruim tien keer zoveel als uw betaalrekening nu kost. De hypotheek verzekert de Rabobank van uw trouw als klant, zelfs als ze de kosten van de betaalrekening nog vijf keer zo duur maken.

Hetzelfde speelt bij de andere grootbanken: ABN Amro, ING en SNS. Bij de laatste twee is de rentekorting zelfs 0,25 procent. Bij alle banken geldt als voorwaarde dat de hypotheekrente via een automatische incasso wordt afgeschreven. Verder moet het een actieve salarisrekening zijn. U moet dus iedere maand loon, uitkering of AOW op de rekening ontvangen. ING en SNS stellen de eis dat er minstens tien pin- of betaaltransacties per maand via de rekening moeten lopen. Zodra u niet meer voldoet aan een van de voorwaarden, vervalt de rentekorting.

Er zit weinig logica achter deze klantenbinding. Bijna alle hypotheekklanten betalen netjes iedere maand rente en aflossing. Als iemand in de problemen komt, krijg je dat als bank ook te zien als de klant geen vaste salarisrekening heeft. De bank kan van iedere klant gegevens opvragen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Het is logischer om de hypotheekschuld op te nemen in het register van BKR, wat nu nog niet gebeurt.

De meeste mensen die nu hun betaalrekening opzeggen en overstappen naar een andere bank, doen dat omdat ze naar een duurzame bank willen, naar eentje met een bankfiliaal in de buurt, vanwege de kosten of de service. Hypotheekklanten van de vier grootbanken worden gestraft voor het overstappen. SNS maakt samen met Regio Bank en ASN deel uit van de Volksbank. Wie van SNS naar Regio Bank overstapt vanwege het grotere aantal kantoren of naar ASN vanwege de duurzaamheid, gaat toch flink meer betalen voor zijn hypotheek bij SNS.

Laat ik afsluiten met een praktische en positieve tip. Heeft u onlangs een hogere WOZ-beschikking ontvangen van de gemeente voor uw woning? Probeer dan eens de hypotheekrente bij uw bank te verlagen. Banken rekenen namelijk vaak minder rente als de waarde van de woning stijgt, ook als de rente nog jaren vaststaat. Op de site van de Consumentenbond staat een duidelijke uitleg, een plan van aanpak en een uitgebreide toelichting van alle regels per bank. Dan krijgt u tenminste nog een beetje compensatie voor het onrecht.