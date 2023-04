Besparen op boodschappen zonder dat het tijd kost

Als je meer geld wilt overhouden aan het einde van de maand, dan is besparen op boodschappen een logische eerste stap. Voeding is na huisvesting en energie vaak de grootste kostenpost in een huishouden. Van die drie leveren de boodschappen de meeste mogelijkheden op om het zuiniger aan te doen. Bovendien hebben de dit jaar sterk gestegen prijzen in de supermarkten een prettige bijwerking: bezuinigingen hebben opeens veel meer effect.

De goedkoopste supermarkt

Toen ik zelf streng ging besparen (om binnen afzienbare tijd tonnair te worden) richtte ik me vooral op de grote lijnen. Ik liet de folders, aanbiedingen, vergelijkingssites en koopjesapps links liggen. Sowieso was ik niet van plan om meerdere winkels of de markt te gaan bezoeken. Boodschappen doen moest geen dagtaak worden.

Eerst keek ik naar het jaarlijks terugkerende onderzoek door de Consumentenbond naar de prijsniveaus van supermarkten. Het recentste is uit oktober 2022. Opvallend is dat voor een mandje ‘basis huismerkproducten’ de bekende budgetwinkels Lidl en Aldi niet per se de goedkoopste zijn. Dat is namelijk Dirk. Ook Jumbo scoort goed. Een enkele keer is ook het huismerk van Albert Heijn de goedkoopste optie. Sowieso zijn A-merken volgens de Consumentenbond gemiddeld 50 procent duurder dan huismerken. Ook goed om te weten: Spar is eigenlijk ieder jaar opnieuw de duurste winkel. Ook bij recenter vergelijkend onderzoek (met een iets ander mandje spullen) door Kassa in maart 2023 kwam Dirk als goedkoopste eruit. En Aldi als duurste.

Online bestellen

Het loont dus om naar Dirk te gaan. Maar alleen als je daarvoor niet ver en lang moet omrijden. Soms kan het tegen de verwachting in ook voordelig zijn om alles te laten bezorgen. Dit scheelt tijd en je wordt niet verleid tot impulsaankopen. Bij online supermarkt Picnic betaal je trouwens helemaal geen bezorgkosten. Laten bezorgen is zeker aan te raden, als het je daardoor lukt om weekboodschappen te doen. Dat is sowieso de beste tip: een weekmenu maken, en je daaraan houden. Daarmee bespaar je ook nog eens op impulsieve afhaal- of bezorgacties.

En koop seizoensproducten. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook beter voor het milieu. Een pond aardbeien kost in december 8 euro. In de zomer: 3 euro. Check de kalender: april is bijvoorbeeld de maand voor asperges, wortelen, pastinaak en boerenkool.

Ten slotte zijn er de kortingsapps. De supermarkten doen aanbiedingen via hun eigen apps, en bij de meeste kan je koopzegels sparen voor wat rendement (rond de 6 procent). Er bestaan ook cashback-apps, zoals Woolsocks en Euroclix; daarmee krijg je automatisch korting in ruil voor een beetje opgegeven privacy.

Apps als Too Good To Go en Foodello proberen iets te doen aan voedselverspilling. Via deze weg bieden supermarkten, hotels en restaurants eten aan dat niet is verkocht. Dit kun je ophalen tegen een lagere prijs. Bij kortingen is wel altijd deze waarschuwing op zijn plaats: ze hebben alleen effect als je je winst niet meteen weer uitgeeft aan extra aankoopjes.