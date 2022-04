Ben ik verplicht om aangifte inkomstenbelasting te doen?

Dat bent u, als u eerder dit jaar een brief gekregen heeft van de Belastingdienst. U heeft die misschien niet geopend of snel weggelegd, maar de eerste zin is heel helder: ‘U krijgt deze brief omdat u aangifte inkomstenbelasting over 2021 moet doen.’ Weet u niet meer of u deze ontvangen heeft, log dan in op mijn.belastingdienst.nl met uw DigiD en kijk in de correspondentie bij belastingjaar 2021.

U bent verplicht om aan deze uitnodiging gehoor te geven en vóór 1 mei aangifte te doen. Er is geen discussie mogelijk, ook niet als u verwacht geld terug te krijgen van de fiscus. U kunt anders een boete krijgen.

De kans is groot dat u belasting moet bijbetalen als u vorig jaar meer dan 7.000 euro verdiende, zonder dat uw werkgever daarover loonbelasting betaalde of als u inkomens ontving van meer dan één werkgever of uitkeringsinstantie.

Had u alleen vermogen en was dat meer dan 50 duizend euro, dan is het ook verstandig aangifte te doen. De Belastingdienst mag sinds december 2021 geen fictieve vermogensheffing meer opleggen van de Hoge Raad, maar u moet nog wel aangifte doen.

Doe ook aangifte om te checken of u belasting terugkrijgt. Als het goed is, ontving u begin dit jaar een overzicht van uw werkgever. Als daar een bedrag loonheffing of loonbelasting staat, krijgt u dit bij te weinig inkomsten terug. De Belastingdienst stuurt u dan geen brief.

Mijn Belastingdienst

Via ‘Mijn Belastingdienst’ kunt u zonder verplichting uw gegevens invullen. De Belastingdienst kijkt alleen naar informatie die u echt opstuurt. Schrikt u hier toch van terug, probeer het dan uit met een anonieme aangifte. Google op ‘Online Aangifte Simulatie’ en u komt op een oefenwebsite voor opleidingsdoeleinden. U heeft een BSN-nummer nodig − via testnummers.nl kunt u een nepnummer opvragen.

Soms stuurt de Belastingdienst een brief die u op het verkeerde been kan zetten: ‘Volgens onze gegevens is uw situatie niet gewijzigd. U hoeft daarom waarschijnlijk geen belasting te betalen. U ontvangt van ons dan ook geen aangiftebrief.’ Vergeten wordt dat u ook belasting kunt terugkrijgen. Als u vorig jaar hoge zorgkosten had of een opleiding volgde, heeft u mogelijk recht op aftrek. Vul dan toch voor de zekerheid een aangifte in.

Het aangifteformulier is niet altijd duidelijk. Alleenstaande AOW’ers hebben recht op 443 euro alleenstaandeouderenkorting. Daarover staat een vraag in de aangifte, die luidt: ‘Had u in 2021 een AOW voor alleenstaanden?’. Maar u heeft ook recht op deze belastingkorting met een AOW-uitkering voor gehuwden en een partner in een verpleeghuis. Pas als je op het vraagteken erbij klikt, zie je dat je dit met ‘ja’ moet beantwoorden als je partner in een WLZ-instelling (Wet Langdurige Zorg) woont. Dit had makkelijk anders gekund. Op diverse plaatsen in het aangifteprogramma staat een geel blokje met aanvullende informatie. Waarom hier niet?

Wie te weinig belasting betaalt, krijgt zo’n belastingkorting meestal niet uitbetaald. De Belastingdienst ziet innen toch als zijn belangrijkste taak.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur Geldgids.