Behaaglijk, koesterend, rond en troostend: garnacha is intens bevredigend

O doet u maar, kom maar door en schenk nog eens in; ik heb iets met de grenachedruif. Daar komt intens bevredigende wijn van, behaaglijk, koesterend, rond en troostend. Gigondas bijvoorbeeld bestaat er voor het grootste gedeelte uit en allerlei navarra’s en pic-saint-loups en corbières worden ermee gemaakt. Op Sardinië noemen ze hem cannonau en moeten ze de soms plakkerige 17 of 18 procent alcohol terugbrengen om het al te moederlijke ervan af te halen. Achter het dorp Banyuls doen ze dat juist niet, zodat je stroperige wijn voor bij de chocola overhoudt. Eigenlijk heet het ras garnacha en komt het uit Spanje. Mogen ze trots op wezen, de Iberiërs. Bij Pago Aylés onder Zaragoza zijn ze dat ook. Hun aldeya garnacha 2020 deed me smakken van plezier. Zeer geurig met zwart, donker fruit, noteerde ik, prachtige structuur, afdronk van cassis en braam, blijft zoetjes doorneuriën als hij al in de keel verdwenen is. Misschien wat krachtig als er een hittegolf over ons land komt, maar ach, dan serveer je er maar iets tegenwichtigs bij, van vleselijke of plantaardige aard. Garnacha. Onthouden.

Aldeya garnacha, cariñena- Beeld -

Onno Kleyn. Beeld Simon van Boxtel