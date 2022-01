Bakken vol fruit, precies het juiste stroefje, fijn geconcentreerd: wie had dat gedacht van een tannat?

Ook in de wijn zijn er modes, trends en hypes zelfs. In de jaren negentig liepen sommeliers en andere kenners weg met ­Madiran, een voorheen (en sindsdien) nogal obscure appellation d’origine in Frankrijks zuidwesten. Het druivenras daar was de tannat, die roestige rode wijnen voortbracht, vol ruige tannines. Nieuwe technieken hadden voor een streepje soepelheid ­gezorgd, maar nog altijd was het een rouge die strepen achterliet op je tong.

Onlangs meldde dagblad Sud-Ouest zich weer op mijn proeftafel met een wijn van een hortje verder, in de Béarn. Inderdaad, de streek waarnaar de bearnaisesaus is genoemd (hoewel dat een Parijs’ fantasietje was). Het bedrijf Mont d’Oraàs, met achttien jaar relatief jong, liet me verschillende rode wijnen proeven. En zoals me wel vaker overkomt, vond ik de goedkoopste het aardigst. De duurdere zijn ook goed; daarin zijn druiven als cabernet franc en soms wat merlot gebruikt. De gewone rouge echter bestaat uit pure tannat, die soepeler is dan die van vroeger. Bakken vol fruit, precies het juiste stroefje, fijn geconcentreerd. Perfect bij grondstoffelijk voedsel en dito stemmingen. Wie had dat gedacht.

Mont d'Oraàs rouge Beeld -

Mont d’Oraàs ADN 64 rouge 2020, Béarn Bosmanwijnkopers.nl, € 9,95 Prijs/kwaliteit 8,5