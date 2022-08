Aziatische ananaslolly’s en andere eenvoudige recepten voor op vakantie

Beetje Aziatisch. Beeld Oof Verschuren

Ook deze zomer blijft Van Boven voor u zorgen. Met oersimpel vakantievoer, dat u in uw vakantiehuisje, caravan of tent kunt bereiden. Met zo min mogelijk pannen (ik houd het zo veel mogelijk bij één pan), geen ingrediënten uit het keukenkastje van thuis en met boodschappen die doorgaans bij elke (super)markt wel te vinden zijn. Zes weken lang geef ik u recepten voor een makkelijk hoofdgerecht, een salade óf voor- of lunchgerecht en een toetje óf drankje.

Zoet-pittige salade van garnalen, mango en komkommer

Gebruik voor deze salade bij voorkeur ongepelde garnalen, het liefst zelfs net van de grill. Maar voorgekookt uit de viswinkel is ook prima. Ik hou van zelf pellen en je vingers aflikken. Wel een beetje gedoe, maar veel meer smaak dan de gepelde jongens. Maar houdt u niet zo van dat geklieder, doet u het lekker niet.

voor de dressing 3 eetl. honing vleug chilivlokken of -poeder of tabasco ½ eetl. vissaus (zout) rasp en sap van 2 limoenen voor de salade 250 gram garnalen 1 komkommer 1 rijpe mango, geschild en in blokjes van 2 cm gesneden 1 bosje (15 gram) koriander, grof gehakt ½ bosje (7 gram) munt, grof gehakt vleug chilivlokken

Snij de komkommer in de lengte door, leg de twee helften met de snijkant naar beneden op de plank en geef ze een tik op de schil, met de stamper van de vijzel of iets anders zwaars. Zo kneuzen ze wat en nemen ze meer dressing en smaak op. Snij ze nogmaals overlangs door en snij ze daarna in blokjes.

Roer een dressing van de honing, vissaus en limoenrasp en -sap in een grote kom.

Meng de komkommer- en mangostukjes door de dressing en laat even staan. Schep de garnalen erop en bestrooi met koriander, munt en chilivlokken.

Lauwwarme groene sobanoedels

Sobanoedels zijn lekker hartig en behouden een goede beet. Ik eet ze graag koud, maar lauwwarm zijn ze ook lekker. Gebruik voor de vulling alle groenten die u heeft: ik gebruik hier bimi of broccoli, maar sperziebonen (in stukken), doperwten of sugarsnaps kunnen net zo goed. Laat u vooral verleiden door de verse groente van de marktkraam.

400 gram bimi, dikke stengels in de lengte gehalveerd, of broccoliroosjes 3 bosjes (ongeveer 270 gram) sobanoedels druppel sesamolie, of wat voor olie dan ook 1 kleine courgette, dun geschaafd 4 eetl. tahin of pindakaas 2 eetl. honing of suiker 2 eetl. lichte sojasaus 2 vingerkootjes verse gember, geschild en geraspt 1 teen knoflook, gepeld flinke bos/30 gram koriander, grof gehakt 1 handje/60 gram (gezouten) cashewnoten/pinda’s

Breng een pan goed gezouten water aan de kook. Blancheer de bimi kort tot de stengels net beetgaar zijn. Ze garen namelijk nog door als ze uit het water komen. Schep de stengels uit de pan en hou ze apart. Voeg de noedels aan het kookwater toe en kook ze op laag vuur beetgaar. Giet af, laat uitlekken, meng er een druppel olie door om de noedels wat losser te maken. Bewaar de noedels bij de bimi.

Meng de tahin of pindakaas met de honing, sojasaus, gember, knoflook, driekwart van de koriander en 60 tot 100 ml water (scheutje voor scheutje) tot een niet al te dunne dressing in een wijde kom. Meng de courgetteschijfjes erdoor en laat ze 15 minuten staan om te slinken.

Schep de noedels met de bimi erdoor. Proef en breng zo nodig verder op smaak met extra sojasaus. Bestrooi met cashewnoten en de rest van de koriander.

Ananaslolly met chilisuiker

Als u geen zin heeft om de ananas te roosteren, kunt u ook gewoon verse ananas met chilisuiker serveren. Verslavend lekker. Ik kreeg het ooit opgediend na een kanotocht op een eiland in Thailand en maak het sindsdien geregeld.

5 eetl. suiker 1 rode peper snuf zout 1 ananas 8 stokken

Schil de ananas. Verwijder eerst de kroon bovenop en snij de bodem recht af. Zet de ananas rechtop op een plank en snij van boven naar beneden de dikke schil eraf. Snij hem dan in kwarten. Verwijder de harde kern en snij de dikke kwarten nogmaals doormidden zodat u 8 gelijke parten heeft. Druk ze goed op stokken en gril ze op matig vuur op de barbecue tot ze wat gaan karamelliseren.

Halveer de peper en verwijder de zaadjes. Hak hem fijn. Meng met de suiker en het zout. Als u een vijzel mee heeft op vakantie, kunt u de peper ook in de vijzel vermalen tot zo fijn mogelijk kruim.

Dip de ananas in de pikante suiker en dien op.

