Automatisch alle apps openen zit er niet meer bij voor gebruikers van de Unpluq Tag

Beeld Unpluq

Grote kans dat u het herkent: in een moment van verveling pakt u uw mobieltje, laat uw ogen over uw favoriete apps gaan en gedachtenloos opent u Instagram, TikTok of Twitter, om vervolgens een uur lang te worden ondergedompeld in vakantiefoto’s van familie, eindeloze dierenfilmpjes of de laatste ophef. De constatering dat we zo’n beetje weerloos zijn tegen de verslavende werking van al die apps is al vaak gedaan. Hoewel, helemaal weerloos zijn we ook weer niet, maar dan moeten we wel bereid zijn er wat moeite voor te doen.

De laatste jaren zijn er diverse oplossingen en apps bedacht die barrières opwerpen voor automatisch scrolgedrag. Ook het Nederlandse Unpluq zoekt het in die richting. Een paar jaar geleden kwam het Rotterdamse bedrijf al met een plug voor in de telefoon. De eigenaar kon hiermee apps naar keuze blokkeren, en kon ze alleen weer deblokkeren als hij de usb-c-plug in zijn mobiel stopte. Zo’n drempel is de crux, zeiden de oprichters, afkomstig van de TU Delft, destijds in de Volkskrant. ‘Veel mensen willen hun gedrag best veranderen, maar slechts weinigen lukt het.’

Nog steeds denken ze dat het toevoegen van opzettelijke frictie kan helpen om ongewenste gewoonten succesvol te veranderen, maar ze hebben de uitvoering inmiddels wat veranderd. Geen plugje meer, maar een zogenoemde NFC-tag. De gebruiker hoeft de gele tag alleen nog maar tegen de achterkant van zijn mobiel aan te houden om weer toegang tot de gewenste apps te krijgen. Voor Android was deze tag al langer beschikbaar, maar nu is dat ook voor de iPhone het geval.

Beeld Unpluq

Via de app kan de gebruiker verschillende schema’s maken. Bijvoorbeeld: blokkeer alle sociale-media- en entertainment-apps tussen negen uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags. Uiteraard is het ook mogelijk om uitzonderingen te maken binnen een groep apps. Verder kan worden aangegeven op welke wijze de apps weer actief kunnen worden gemaakt, via de tag of via een andere methode, zoals het schudden van de telefoon.

Uit eerdere Android-ervaringen blijkt volgens Unpluq dat gebruikers gemiddeld 78 minuten schermtijd per dag besparen bij gebruik van de tag. In de praktijk ontmoedigt de tag inderdaad de vervelende gewoonte van het onbedoelde scrollen. Het heeft iets vreemds om geld neer te leggen om vloeiende, frictieloze app-ervaringen te ondermijnen, maar 78 minuten extra bewuste tijd is het natuurlijk meer dan waard. Overigens is er ook een gratis app (zonder tag), maar die is beperkt qua mogelijkheden.

Unpluq Tag, inclusief eenjarig premium-abonnement: € 60.