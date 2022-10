Aperitivo met buffet en grote conceptstores: dit zijn de beste plekken in designstad Milaan

Beeld Joost Stokhof

Veertien jaar geleden reisde industrieel ontwerper Jeroen Seré (40) zijn Italiaanse vriendin achterna om in Italië te gaan wonen. Hij begon in Milaan, het mekka van industrieel design, aan een bloeiende carrière en ontwierp meubels, tafels en espressomachines bij bekende Italiaanse designreuzen zoals Armani en Minotti.

Seré: ‘We wonen in Vaprio d’Adda, een stadje bij Milaan. Ik hield altijd al van Italië, het klimaat, het eten, de overdaad aan schoonheid en cultuur, elke stad heeft wel een Leonardo da Vinci. Milaan is zo stijlvol en straalt zo’n klasse en vakmanschap uit. Ik geniet van de historische gebouwen met hun metersdikke muren. Zelfs een gewoon koffietafeltje is al van marmer. Milaan staat bekend als een wat koude zakenstad, maar als je hier langer komt, verdwijnt het schild en zijn de Milanezen vriendelijk en amicaal. En vanuit de stad kunnen we de Alpen zien. Wat wil je nog meer?’

Bostorens

Jeroen Seré: ‘Bosco Verticale, de twee inmiddels iconische wolkenkrabbers, helemaal bedekt met bomen en planten, zijn de moeite waard om te bekijken, en de buurt eromheen ook. Het gebied was lang verloederd, maar heeft de laatste tien jaar een ware architectonische metamorfose doorgemaakt. Muji zit er ook, de Japanse winkel met de sobere designs van Naoto Fukasawa, een van mijn designhelden. Dit is het nieuwe Milaan.’

Bosco Verticale, Via Gaetano de Castillia 11

Muji, Piazza Gae Aulenti 8

Designweekbuurt

‘Zona Tortona, de wijk tussen de Via Andrea Solari en Navigli, was vroeger een slechte en vooral nogal grijze wijk, die nu is herontdekt. In de week van de Salone del Mobile, de designweek van Milaan, is het hier groot feest. Dan laten ontwerpers zich in alle winkels en studio’s zien met geweldige exposities en design. En Armani heeft zich permanent in de Zona Tortona gevestigd met een eigen modemuseum.’

Armani/Silos, Via Bergognone 40

Sushi en snacks

‘Niet ver daarvandaan zit Tenoha. Dat is zeker een designfavoriet van mij in Milaan. Een lichte Japanse conceptstore, heel groot, met een ramenbar, een sushirestaurant, een coworking-kantoor en een designwinkel met kleding, dingen voor in huis, Japanse boeken en snacks. Tenoha heeft bovendien een expositieruimte met interessante tentoonstellingen.’

Tenoha Milano, Via Vigevano 18

Koreaans lunchen

‘Li-Sei is midden in de lockdowns gestart als afhaalrestaurant en heeft het gelukkig gered. Het is de deli van een Koreaans stel dat alles zelf kookt, heerlijke bibimbap, kimchi en andere Koreaanse gerechten. Een klein, gezellig restaurant, perfect voor de lunch.’

Li-sei deli, Via Vigevano 9

Van de witte Dom naar Brera

‘Als ik in de binnenstad ben, drink ik graag een koffie in de Galleria Vittorio Emanuele II, de bekende winkelgalerij met de glazen koepels en superluxe winkels. En dan stiekem de mensen bestuderen die zich die designspullen kunnen veroorloven, spullen die ik grappig genoeg zelf soms voor ze heb ontworpen. En daarna via het Domplein naar de wijk Brera wandelen. De Dom is de afgelopen jaren helemaal schoongemaakt, de witte steen is weer tevoorschijn gekomen. Brera is niet ver, een mooie wijk met straatjes met kinderkopjes, balkons met bloemen, kleine winkels en een en al bars en restaurants.’

Aperitivo met buffet

‘In Brera, in het Parco Sempione, staat het kasteel van Milaan. Het Castello Sforzesco is een echt kasteel met torens en kantelen, leuk om langs te lopen. Aan de andere kant van het park staat de Arc de Triomphe van Milaan, de Arco della Pace. Zo ongeveer naast de Arco zit de BhangraBar, een toffe bar in Indiase stijl, om aan het eind van de middag een aperitivo of cocktail te drinken. Hun happy hour is gewild en een goeie deal: voor 14 euro een aperitivo én toegang tot het uitgebreide, lekkere hapjesbuffet.’

BhangraBar, Corso Sempione 1

Stadsboerderij

‘Een cascina is een historische boerderij. Zo zagen Lombardische boerderijen er vroeger uit, vaak met een grote binnentuin. Er zijn nog best veel cascina’s bewaard gebleven in Milaan. En ook deze staat nog overeind, gerestaureerd en wel, midden tussen de nieuwe, hoge gebouwen. Cascina Cuccagna is tegenwoordig een stadsboerderij, boerenmarkt, café en restaurant. Erg gezellig. Het was voor ons een ontdekking.’

Cascina Cuccagna, Via Privata Cuccagna 2/4

Binnentuin op nr. 10

‘Ik ken nog een bijzondere conceptstore: 10 Corso Como, genoemd naar het adres van de winkel, die is gevestigd in een oude garage. Makkelijk om er voorbij te lopen. Het is weer een winkel met mode, design, exposities en een cool designcafé. En ze hebben een binnentuin met allemaal planten.’

10 Corso Como, Corso Como 10

Spectaculair Italiaans

‘Italiaans eten op z’n best. Dit is echt een adres waar iemand uit de buurt je over moet tippen. Wij gaan graag naar Simagó, op de weg van Milaan naar Bergamo, niet ver van ons huis. Simagó is een restaurant van drie broers, die geweldig lekkere pasta en risotto maken en speciale pizza’s en desserts, alles spectaculair opgemaakt.’

Ristorante Simagó, Via Monte Stelvio 3, Osio Sopra

Fabrieksdorp met licht

‘Onze stad Vaprio d’Adda ligt heel centraal, tussen Milaan, Bergamo en het Gardameer. Het is ideaal wonen. Je kunt vanuit Milaan een uitje overwegen naar Crespi d’Adda, vlak bij ons. Het is een dorp dat eind 19de eeuw door textielfabriek Crespi voor de werknemers van de fabriek is gebouwd. Alles was er, een school, een begraafplaats, een kerk, een theater en helemaal nieuw voor die tijd: elektrisch licht. Het hele dorp staat vanwege de bijzondere architectuur sinds 1995 op de werelderfgoedlijst van Unesco.’