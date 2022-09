Altijd maar aan: er gebeurt van alles op het scherm van de nieuwe iPhone

Apple iPhone 14 Pro en Pro Max Beeld Apple

Ook in onzekere tijden kun je van één ding op aan: Apple presenteert in september nieuwe iPhones. Inmiddels zijn we bij de 14 aanbeland, die er (ook traditie inmiddels) in verschillende varianten komt. De Mini is vanwege te weinig vraag komen te vervallen, dus wat betreft het formaat is de keuze nu tussen de 6,1 inch-variant en de Max van 6,7 inch. Verder heeft Apple opnieuw een gewone 14 en de Pro.

Over de standaard 14 kunnen we kort zijn: de verschillen met de 13 Pro van vorig jaar zijn marginaal. Apple heeft alle nieuwigheden bewaard voor de 14 Pro, die daarmee een stuk interessanter is. Dat geldt niet voor de buitenkant trouwens: ook de Pro ziet er nagenoeg hetzelfde uit als zijn voorganger, die op zijn beurt weer op de fraaie 12 leek. Onderhuids is het een en ander gewijzigd. De Pro heeft een nieuwe krachtige chip en is voorzien van een nieuw camerasysteem met een 48 MP hoofdcamera. Op papier een groot verschil met zijn voorgangers, maar in de praktijk zijn de verbeteringen best subtiel.

Het opvallendst is het scherm, althans: wat daarop gebeurt. Allereerst neemt de Pro afscheid van de forse inkeping aan de bovenkant van het scherm die de camera’s en sensoren herbergt. In plaats daarvan komt Apple nu met een ‘dynamisch eiland’ op de proppen. Dit is een pilvormige uitsparing die volgens Apple ‘de grens tussen hardware en software vervaagt’. Dat lijkt een beetje een woordspel, maar het idee achter het dynamische eiland is dat de noodgedwongen zwarte vlek tegelijk wordt gebruikt voor het weergeven van meldingen. Bijvoorbeeld wat er op Spotify of Apple Music wordt afgespeeld. Door op het icoontje van het album te klikken, kan de muziekliefhebber direct vanuit deze plek de muziek bedienen. Het aardige is dat de uitsparing van grootte verandert, afhankelijk van het gebruik. Vandaar dat ‘dynamische’.

Een andere verandering is dat het scherm van de Pro altijd aan staat. Android-gebruikers zullen daar niet van opkijken, maar voor Apple is het een kleine revolutie. Geen zwart vlak dus als het toestel in ruststand op tafel ligt, maar informatie zoals de tijd, datum of agenda-afspraken. Je moet er van houden. En, nogmaals: alleen beschikbaar op de Pro. Goedkoop zijn iPhones niet, maar wie toe is aan een nieuwe, kan maar beter gelijk voor deze Pro gaan en de standaard 14 links laten liggen.

Apple iPhone 14 Pro vanaf 1329 euro.