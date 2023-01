Altijd en overal xboxen met een Xbox-controller waarin je je mobieltje klemt

Nacon MG-X Pro voor de iPhone, een controller voor Xbox Cloud Gaming (gamen onderweg) waar je je iPhone in vastklemt. Beeld Nacon

Een deel van het geheim achter het succes van de Switch, Nintendo’s draagbare spelcomputer, is precies dat: hij is draagbaar. Als de familie je wegjaagt bij de televisie omdat ze naar De Slimste Mens wil kijken of als je in de trein Zelda’s zoveelste legende wilt beleven, kan dat dankzij Switch’ ingebouwde schermpje.

Microsoft probeert sinds twee jaar de Switch te imiteren. Niet door een portable versie te maken van zijn Xbox-spelcomputer die bijna 4,5 kilogram weegt, maar door Xbox-games speelbaar te maken op mobieltjes en tablets. Via internet, zonder dat we ze hoeven te installeren. Benodigd voor Xbox Cloud Gaming is een abonnement op Microsofts Netflix-achtige abonneeservice Game Pass, een behoorlijke internetverbinding, een smartphone én een geschikte Xbox-controller.

Een los Xbox-‘stuurtje’ en een mobieltje is geen handige combinatie, bedachten ze bij game-accessoiresbouwer Nacon. Waarom het concept van de Switch niet nageaapt? Dus zaagden de Fransen een Xbox-controller doormidden en lijmden er een houder tussen waarin je je mobieltje klemt. Zo ontstond de MG-X. Die oogt als een Switch: een scherm met aan weerszijden de bekende bedieningsknoppen.

Net als een gewone controller is de MG-X voorzien een accu. Die levert op papier twintig uur portable Xbox-lol onderweg. In de praktijk is dat wat minder. Voor het opladen levert Nacon er een usb-kabel bij. Mobieltje en MG-X praten via Bluetooth met elkaar.

In de houder passen mobiele telefoons met een scherm tot maximaal 6,7 inch breed, in sommige gevallen zelfs met beschermhoes. Van de MG-X zijn er versies voor de iPhone en Android-toestellen en van elk twee zijn er twee uitvoeringen: gewoon en Pro. De gewone heeft het formaat van een loempia, de Pro die van een ciabatta met handvaten. Het verschil? De Pro heeft dezelfde grip als een gewone Xbox-controller. Die heeft de voorkeur van de Gagdetdesk.

Ingeklemd in een MG-X Pro laten Xbox-games zich even prettig besturen als met een gewone controller, op de trekkers na, de knoppen aan de voorzijde. Die reageren wat slapjes. De beleving van mobiel xboxen hangt toch vooral af van de vraag hoe goed de verbinding met de ‘cloud’ op je mobieltje is. Daar helpt geen Frans moedertjelief aan.

MG-X Pro voor Android kost 89,90 euro, die voor iPhone 119,90 euro.