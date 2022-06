Als het aan onze bomvolle partykalender ligt dragen we deze zomer maar één ding: feestjurken

Vanaf links: Valentino, Jil Sander, Huishan Zhang, Fendi, Chloé Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Niet zozeer als het aan de ontwerpers ligt, maar als het aan onze bommetjevolle partykalender ligt: feestjurken! Want o, wat valt er een boel in te halen door al die opgeschorte huwelijken en op de lange baan geschoven jubilea. Gaan we voor elke fuif een nieuwe outfit aanschaffen? Ben je betoeterd. Eén goed gekozen maxi-jurk kan genoeg zijn om een hele zomer (en vele zomers en najaren en voorjaren daarna) plezier van te hebben.

Hoe gaan wij ze dragen?

Met flair natuurlijk, en met accessoires die passen bij de gelegenheid. Of de dresscode nu tenue de ville, feestelijk of cocktail is, besteed zorg aan accessoires als schoenen, tasje (geen sleurtas!) en sieraden, want die verheffen zelfs de simpelste jurk tot feestjurk. Altijd goed: pasteltinten, bloemprints, simpele strepen, plissé, glans, knalkleuren of – voor hoogzomerstrandfeesten – opengewerkte haaksels of kant. Trek gerust iets aan waar je mee binnenkomt, maar bedenk: leid de aandacht niet af van het feestvarken van de avond en hul je niet in het wit als huwelijksgast.

George Clooney en zijn vrouw Amal op de huwelijksceremonie van prins Harry en Meghan Markle. Beeld Getty Images

Oprah Winfrey in Stella McCartney. Beeld Getty Images

Een bekend mens

Het scheelde niet veel of Amal Clooney overschaduwde op 19 mei 2018 bruid Meghan Markle, toen ze aan de arm van George haar opwachting maakte in een kanariegele Stella McCartney-jurk met bijpassende slagschiphoed. Zo doe je dat dus, kuis maar spectaculair voor de dag komen. Vriendin Oprah Winfrey koos ook voor Stella McCartney, maar dan zachtroze en met kantranden. Let ook op de Gabriela Hearst-tas en de pumps: alles piekfijn op elkaar afgestemd.

Waar kopen we dat?

. Beeld .

Gebloemde maxi-jurk met ruches langs de split van Rixo, € 449

Oranje maxi-jurk van Tencel met V-hals en ruches van COS, € 115

Maxi-jurk met grafische print en knoopsluiting van Zara, € 50

Zwart-witte jurk ‘Semona’ met zakken, riem en pofmouwen van Ted Baker, € 255