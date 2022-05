Vanaf links: Coperni, Hermès, Versace X Fendi, Christian Dior, Bottega Veneta Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen?

Als het aan de ontwerpers ligt is het deze zomer elke dag rokjesdag. De zomen zijn hoog, hoger, hoogst en de (veelal kousloze) benen krijgen alle ruimte. Volgens de vaak aangehaalde ‘hemline index’ (zoomlengte-index) worden de rokken korter als de economische voorspoed stijgt, waarmee klip en klaar wordt dat de zomercollecties zijn ontworpen lang voordat de inflatie toesloeg, en iedereen de verhullende huispakken en slobberbroeken spuugzat was.

Hoe gaan we het dragen?

Zoals wel vaker: met zelfvertrouwen en gepaste trots op je eigen benenwagen. Of mini nog wel kan op zekere leeftijd? Daar zijn de meningen enorm over verdeeld. Mijn advies: trek vooral aan waar je je lekker in voelt en heb lak aan andermans oordeel. Er is voor elk humeur en elke beurs wel wat te vinden, van plooirokjes tot rokjes met een split, een overslag of een deftig sleepje.

Marianne Faithfull Beeld Bettmann Archive

Neem een voorbeeld aan

Twiggy, Jean Shrimpton, Jane Fonda, Brigitte Bardot en Jackie Onassis: een beetje jarenzestigstijlicoon werd vaak gezien en gekiekt in een minirok. Zo ook chanteuse Marianne Faithfull, die in 1967, toen ze verkering had met Mick Jagger, deelnam aan het San Remo Song Festival. De korte rok bracht haar geen voorspoed: ze viel in de eerste ronde af, daarna liep de relatie stuk, Faithfull kon haar drugsverslaving niet de baas en werd dakloos. Tragisch, maar goddank maakte ze jaren later een sterke comeback. Net als de minirok.

Twiggy Beeld Getty Images

Waar kopen we dat?

Lapjesrokje van Monki, € 30.

Geschulpte suède minirok van &Other Stories, € 199.

Zwartleren minirok van Whistles bij de Bijenkorf, € 219.

Groene printrok van Zara, € 30.