Vanaf links: Valentino, Ulla Johnson, Ports 1961, Molly Goddard, Gabriela Hearst Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Als het aan de grote modelabels ligt, krijgt iedereen deze winter een stevige kabelaansluiting. Er werd wat afgebreid achter de schermen, van simpele ribbeltruitjes tot ingenieuze labyrinten van handvaardigheid, vol Keltische kabels, Jacobsladders, mossteken, diamantpatronen, levensbomen, reliëfvlechten, visgraten, honingraten en Claddagh-harten. Meest geziene kleur was het klassieke roomwit van de Ierse Aran-visserstruien. Altijd een investering waard, want die gaan nooit uit de mode.

Hoe gaan wij ze dragen?

Opvallend frivool, want dat is het fijne aan de kabeltrui: die doet het niet alleen leuk aan het lijf van een ruwe zeebonk. Gabriela Hearst kwam zowel voor haar eigen merk als voor Chloé met fraaie kabeljurken en Ulla Johnson deed er nog een schepje bovenop qua breivirtuositeit. Molly Goddard combineerde ’m met een tulen rok, bij Valentino gooiden ze er een gouden laagje over en Balmain combineerde er een metallic rok bij. Toch liever stoer? MM6 hield het lekker gerafeld, met een lakbroek.

De Clancy Brothers in hun trademark truien. Beeld David Redfern/Redferns

Een bekend mens

Heel bekend zijn ze niet in Nederland, maar als boegbeelden van de wereldberoemde Aran jumpers verdienen de Clancy Brothers hier toch wel een plekje. Moeder Clancy stuurde de traditionele truien begin 1961 naar het door sneeuwstormen geteisterde New York, waar haar zonen optraden in The Ed Sullivan Show. Wat was bedoeld om de jongens warm te houden werd hun trademark podiumoutfit. Die nimmer sleets werd, net als de kracht van moederliefde.

Waar kopen we dat?

Wollen kabeltrui van & Other Stories, € 78

Verena grofgebreide trui van Ulla Johnson, € 726

Handgebreide O’Shea-clan-trui van báinínwol van Aran.com, € 175

Breiboek Traditional Aran Knitting van Shelagh Hollingworth, € 16 via Amazon