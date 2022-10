Als een paddestoel die lekker lang in de kruiden heeft gebadderd

Lekker Fred's Pulled Paddo's - Shoarma

We aten de afgelopen jaren een boel bijna-echte-nepburgers, ge3D-printe biefstukken en tot nuggets geperste sojapulp. Ook Vjèze Fur (bekend van zijn Lekker Fred-kookvideo’s op Instagram en De Jeugd van Tegenwoordig) en zijn merk De Nieuwe Keuken willen duurzamer eten makkelijker maken.

Wat zo aardig is aan hun eerste product, de pulled paddo, is dat hij op het oog geen ambities heeft als vleesvervanger, maar je wel vlees makkelijk doet vergeten. De pulled paddo (in de smaken shoarma, mexicano en massala) heeft niet veel meer nodig dan een sausje, een tasje van koolhydraten (pita, wrap, taco) en wat sla of groente. De structuur van pulled pork heeft hij trouwens niet, maar wel de kauweigenschap van een paddestoel die lekker lang in de kruiden heeft gebadderd – shoarma was onze favoriet. Nu kunt u zeggen: ik kan zelf ook wel wat zwammen in een kruidenpapje gooien en dat klopt, maar eerlijk: daar is een mens te lui voor op alle dagen behalve heel misschien zaterdag, en wie bedenkt er nou twee dagen van tevoren al dat-ie z’n zwammen moet marineren? Niemand.

Cijfer: 7,8