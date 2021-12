Alles wat je moet weten voor een geslaagde pakjesavond

Pakjesavond staat weer voor de deur. Wij voorzien je van cadeautips, sinterklaasrecepten, een snelcursus dichten – en alles wat je verder nog moet weten voor een heerlijk avondje in kleine kring.

Zo maak je het perfecte sinterklaasgedicht

Vlak voor pakjesavond nog even een gedicht in elkaar knutselen? Dichter Jan de Bas moedigt ons in zijn minicollege sinterklaasgedichten schrijven aan om ambitieus te denken. Altijd maar dat knullige eindrijm. Probeer eens een kwatrijn. Of een rondeel. Een wat? Jawel, een rondeel. Dat is weer eens wat anders dan dat onpersoonlijke ‘Sinterklaas zat eens te denken / wat hij jou dit jaar kan schenken.’

Zo maak je een originele goede surprise

Maak eens niet een zoveelste variant op de doos met stijfsel waarin het cadeautje zit. Daag jezelf uit met een surprise vol technische snufjes als oplichtende ogen of geluidssignalen. Te moeilijk? Niet als je de uitleg hier stap voor stap volgt.

Voorkom een ordinair graaifestijn

Je kinderen op pakjesavond overspoelen met cadeautjes kan schadelijk zijn voor hun ontwikkeling. Uit onderzoek van de universiteit van Oxford bleek dat kinderen met veel speelgoed sneller afgeleid zijn en minder gestimuleerd worden om hun creativiteit aan te boren tijdens het spelen. Anna van den Breemer vroeg zich af: wat is dan wel verstandig cadeaubeleid? Aan de andere kant van de oceaan is de 4-cadeauregel populair: je koopt één ding van de verlanglijst, iets wat zoon of dochter echt nodig heeft, één ding om aan te trekken en iets om te lezen. Hoe je als ouder het heerlijk avondje stressloos viert, lees je hier.

Cadeautips

Heeft je partner geen verlanglijsjte opgegeven? Ter inspiratie de mooiste en leukste cadeaus voor de feestdagen op een rijtje gezet: van glitterballen tot pretpantoffels.

Meer cadeautips komen van onze V-vlogger Lisa Koetsenruijter. Ze zocht negen duurzame presentjes uit voor elk type mens die je gezin rijk is:

Pittige pepernoten

Bij Sinterklaas horen natuurlijk pepernoten. Maar ben je tegen de tijd dat pakjesavond is aangebroken eigenlijk wel uitgekeken op die eentonige speculaasbolletjes waar je al sinds half oktober op kauwt? Probeer dan eens dit gewaagde pepernotenexperiment met chilipeper en sinaasappel.

Voor wie helemaal klaar is met pepernoten hebben we nog een recept voor die andere zoete sinterklaasklassieker: taaitaai.

Bekijk ook deze originele recepten met kruidkoek en pepernoten uit het archief van onze Volkskeuken.

En wat doe je met de winterpenen die je kinderen elke avond braaf in hun schoen hebben gestopt? Maak er een wortelschotel met granaatappel en cashewnotenpasta van.

Beeld Tallina van den Hoed

Wat hebben Sinterklaas en de Amsterdamse Wallen met elkaar te maken?

Tot slot nog wat achtergrondinformatie waarmee je goed voor de dag kunt komen: Sint-Nicolaas is niet alleen de beschermheilige van kinderen, ook zeelieden, ongetrouwde vrouwen en prostituees vallen onder zijn portefeuille. Maar liefst drie kerken op de Amsterdamse Wallen zijn oorspronkelijk gewijd aan de heilige Nicolaas. Verslaggever Wieteke van Zeil legt uit hoe dat zit: