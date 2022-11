Allemaal mooie spullen (en het ruikt zo lekker ook!)

Parfums van Arpa, in handgeblazen flacons van kunstenaar Jochen Holz. Beeld Vanessa Oostijen

Alle zintuigen verzamelen

Hoe klinkt een parfum? En welke kleur heeft het? Mensen met het neurologische verschijnsel synesthesie weten dat, want bij hen zorgt een zintuigelijke waarneming voor meerdere zintuigelijke indrukken tegelijk (al is die ervaring altijd persoonlijk). Bij het merk Arpa, dat zichzelf een ‘Instituut voor synesthesie’ noemt, is dat het uitgangspunt bij het creëren van bijzondere parfums die zouden zorgen voor een ‘allesomvattende geurervaring’. Bij het componeren van zijn geuren gebruikt parfumeur Barnabé Fillion veel botanische ingrediënten en laat hij zich inspireren door zijn reizen en historische verhalen. Om de zintuigen een handje te helpen zijn de parfums (momenteel zijn dat er vier) verpakt in bijzondere, kleurrijke, door kunstenaar Jochen Holz handgeblazen flacons.

€ 266 per flacon, die u beslist gaat bewaren. skins.nl

Shoppen voor Anne Hathaway

De actrice wordt vandaag 40 jaar en is vanaf volgende maand te zien in de film Armageddon Time.

Schimmelkunst

Mycelium (schimmeldraden van de paddestoel) + hennep = in een mal gegroeid wandpaneel ‘Funghi’, € 70. karwei.nl

Zacht hoofd

Drie van hetzelfde: drie pashouders, drie stijlen van Secrid

Winkelprofiel – Op Afari

Met de oprichting van haar eigen merk Afari maakte de Zuid-Afrikaanse Margaux Knuppe de overstap van beautyredacteur naar beautyondernemer. De lijn bestaat vooralsnog uit vier producten (een cleanser, brightening elixir, dag- en nachtcrème) met als hoofdingrediënt bulbine frutescens. Het sap uit deze kleine struik die in de droge valleien van zuidelijk Afrika groeit heeft verzachtende en ontstekingsremmende eigenschappen. Ook zorgt het sap volgens Knuppe voor het behoud van een gezonde en jeugdig-ogende huid. Een team van vrouwelijke oogsters oogsten de planten op het platteland van Limpopo. Elk jaar ontvangen ze 10 procent van de winst. De producten van Afari zijn nu ook in Nederland te koop (als tweede land ter wereld) en prijzen variëren van € 38 voor de cleanser tot € 110 voor het brightening elixir. Eerst proberen? Er is ook een starterskit met kleine verpakkingen van alle vier de producten (€ 70). www.afariskincare.com