AI gokt wat de kleur moet zijn om oude zwart-witfoto’s in te kleuren

Reimagine scant meerdere foto’s tegelijk en maakt er losse bestanden van. Beeld MyHeritage

De grens tussen het opknappen van oude foto’s en het creëren van geheel nieuwe herinneringen is met de komst van allerlei AI-gereedschap dun. Het begon al een tijdje terug met de standaardfoto-apps die de toch wat vale zomerlucht lekker helder blauw maken, het gras groener en de huid dieper gebruind. Met als gevolg dat de kunstmatig bewerkte foto nadrukkelijk voor de oorspronkelijke herinnering schuift.

Het resultaat van Reimagine. Beeld MyHeritage

Een stapje verder gaat het inkleuren van zwart-witfoto’s. Dat zit (nog) niet standaard in uw foto-app van Apple of Google, maar er zijn al genoeg laagdrempelige mogelijkheden, met dank aan AI uiteraard. De gadgetdesk testte twee programma’s die dit mogelijk maken: Palette.fm en Reimagine. De eerste werkt gewoon via een site en is gratis te gebruiken (de betaalvariant biedt foto’s in hogere kwaliteit). Het werkt simpel: upload een foto, even wachten en hoppa: er komt een kleurenfoto uit. Palette.fm biedt enkele tientallen filters, maar over het algemeen is het standaardkleurenpalet de beste optie.

Het resultaat is wat wisselend, met de disclaimer dat AI op basis van andere foto’s gokt wat de kleur moet zijn: baksteen is bruin, planten zijn groen. Maar of een trui blauw of rood was, is een stuk lastiger. Een foto uit begin jaren zeventig met een indianentooi levert in ieder geval bij beide programma’s kleuren op die de drager zich anders herinnert. Soms maakt Palette.fm het helemaal bont en komt met bijzonder vreemde kleuren, bijvoorbeeld bij een foto van het in 1929 door brand verwoeste Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam. Dat lijkt nergens op.

Palette.fm maakt er soms een potje van, zoals hier bij het oude Paleis voor Volksvlijt. Beeld Palette.fm

De betaalde app Reimagine doet het op dit vlak beter. Het programma zit aan de voorzichtige kant, met als nadeel dat sommige foto’s wat bruinig en grijzig blijven. Het zou een aardige toevoeging zijn als de app extra filters biedt of de mogelijkheid heeft om per onderdeel de kleur aan te passen.

De kast klopt, de verentooi had andere kleuren, meent Gadgetdesk zich te herinneren. Beeld Reimagine

Reimagine (van genealogieplatform MyHeritage) compenseert in vergelijking met Palette.fm de afwezigheid van filters met een aantal extra opties. Handig is de mogelijkheid om in één keer een hele pagina uit een fotoalbum te fotograferen, waarna de app de afzonderlijke foto’s een voor een uploadt. Hierna kan het programma ze niet alleen inkleuren, maar ook verbeteren en scherper maken. En voor de liefhebber maakt Reimagine ook een animatie van een foto. Dat laatste is vooral ongemakkelijk en raar, vindt de Gadgetdesk.