Adelheid Roosen: ‘Geef jezelf een cadeau van het lot’

Adelheid Roosen Beeld Michiel van Nieuwkerk

Theatermaker en actrice Adelheid Roosen (63): ‘Juist wanneer ik druk ben, stap ik een willekeurige tram in en spreek ik met mezelf af: ik reis zeven haltes, dan ga ik naar links, rechts, links. De plek waar ik uitkom, is het cadeau dat die dag voor mij is bestemd. Dat kan van alles zijn: een bizar gebouw, twee mensen op een bank, maar ook een grijs kruispunt. De kunst is om geen waardeoordeel te hebben over wat je tegenkomt, het gaat puur om de ervaring. Ik speel dit spel vaak, ook op reis. Een keer in Indonesië was mijn spelregel: 40 minuten de bus nemen, uitstappen, één keer links. Ik hoorde een geluid. Eropaf!, dacht ik. Ik kwam terecht op een muziekschool met alleen maar gamelanmuziek. De beste vakantiedag ever.

Het is heerlijk om zulke speelsheid te ondergaan, want dankzij het internet weet je altijd precies waar je heen gaat. Wanneer je bestemming er niet precíés zo uitziet als op de foto, sta je bij wijze van spreken al met een klacht bij de receptie. Door jezelf te laten overvallen door het lot, beleef je een kakelverse ervaring. Het kan ook een kleine beleving zijn, in de supermarkt bijvoorbeeld. Linksaf, rechtsaf, links, één, twee, drie, vier en stop. Zo kwam ik eens uit bij gestoomde bijenraat in bananenbladeren, gewoon in een bak met meeneemmaaltijden. Ik vind dat zó leuk. Gestoomde bijenraat, jongens, daar ben ik in zestig jaar nooit achter gekomen! Ook als ik het niet lekker had gevonden, was het nog feestelijk. Het gaat om de ervaring. Wie ben ik nou in dit landschap? Waarom vind ik dit vies smaken? Probeer alle conventies los te laten, en je beleeft zomaar een mini-avontuur.’