Acteur André Dongelmans viert vakantie in de bioscoop, het liefst de hele dag

VKM1040 - Hoe is het daar? André Dongelmans Beeld Erik Smits

Naar welke film ga je?

‘Ik ga naar De Luizenmoeder, eens kijken hoe het publiek het vindt. Dat heb ik nog nooit gedaan, naar een ‘gewone’ voorstelling gaan van een film waarin ik speel. Ik heb een pet waar een mondkapje aan vastzit, zodat ik incognito kan. Het lijkt me ongemakkelijk als mensen zien dat er een acteur uit de film in de zaal zit.

‘Voor corona ging ik in het weekend weleens om half 4 ’s nachts naar de bios – Pathé Arena was op zaterdag 24 uur geopend. Soms ga ik ’s ochtends om een uur of 10 al. Dan kan het gebeuren dat ik rond middernacht pas naar buiten loop. Oké, dan heb ik tussendoor wel wat gegeten bij de Burger King om de hoek. Ik kom helemaal tot rust van zo'n marathon.’

Heb je vakantieplannen?

‘Nog niet. Ik ga altijd last minute op vakantie, áls ik al op vakantie ga. De laatste keer was drie jaar geleden.’

Waar ging de reis toen naartoe?

‘Naar Tenerife, in mijn eentje. Ik had een burn-out. Een halve burn-out zeg ik altijd, want ik ben er uitgekomen zonder écht vrij te nemen. Ik wilde per se naar een eiland. Op een eiland heb ik het meest het gevoel dat ik niet weg kan, alsof ik verder af sta van mijn leefwereld.’

Was het fijn, alleen?

‘Absoluut. Als je met iemand samen gaat, moet je toch altijd rekening houden met wat die ander wil. Ook als je het gevoel hebt dat het niet zo is, dan nog is het altijd een beetje wél aan de hand. Ik vind het wel een fijne bezigheid, rust vinden in mezelf. Lekker nadenken over hoe ik me voel en waarom ik me zo voel.’

Je vindt het niet ongemakkelijk om alleen naar een restaurant te gaan?

‘Helemaal niet! Dat zit in je hoofd, tussen je oren. Er zullen altijd mensen zijn die het er zielig uit vinden zien, maar dat zegt meer over die mensen dan over mij.

‘Begrijp me niet verkeerd, ik vind het niet erg hè, om met anderen op vakantie te gaan. Ik ben vroeger met vrienden naar Sunny Beach in Bulgarije geweest, en op mijn 21ste naar Chersonissos. Daar heb ik nog mogen dj’en op zo’n partyboat. Dat was helemaal geweldig.’

Was dat zo'n typische zuip- en versiervakantie?

‘Nou, ik had toen een vriendin – de laatste vriendin die ik heb gehad. De vrouwen van de andere jongens mochten niet mee, maar die van mij wel. Mijn vrienden sliepen met elkaar in een hotel, zij en ik hadden samen een kamer in een iets luxer all-inclusive hotel. Het was een perfecte combinatie. ’s Avonds ging ze mee uit. Nadat ik haar terug naar het hotel had gebracht, ging het echt los - braaf los hoor, in mijn geval. En als ik dan om tien uur ‘s ochtends terugkwam in het hotel lag zij alweer op een strandbedje.’

Heb je sinds Tenerife helemaal niks vakantie-achtigs gedaan?

‘Mijn coronaontdekking is de hotelkamer met jacuzzi, op een willekeurige plek in Nederland. Ik heb kamers geboekt in Utrecht, Scheveningen en Tilburg, en ik ben een keer stiekem de grens over geweest, naar een hotel met een Filipijnse look in België. Het gaat niet om de locatie, ik zoek puur op die jacuzzi, en het liefst ook nog een sauna.’

Neem je je eigen bruisballen mee?

‘Nee. Wel hapjes. Worstjes, kleine garnaaltjes. En wat te drinken, een fles gin ofzo. Ik heb ook een ijsemmer gekocht. Die moest ik steeds bij de receptie vragen. Ik moet er gewoon zelf een hebben, dacht ik. Dus tegenwoordig neem ik mijn eigen ijsemmer mee. En ik laat meestal eten bezorgen.’

Je komt die kamer niet uit?

‘Ik kom er pas uit als ik er écht uit moet. Ik probeer altijd voor de late check-out te gaan. Rekken to the max. En dan nog moet ik vaak de kamer worden uitgebeld door de receptie. In je nakie in het water dobberen is gewoon het lekkerste wat er is.’