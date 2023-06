Aantal alleenreizende vrouwen groeit: waar extra op te letten?

Beeld Matteo Bal

Je hoeft in verre landen maar om je heen te kijken en je weet dat de Amerikaanse actrice Mae West gelijk had toen ze zei: ‘Good girls go to heaven, bad girls go everywhere.’ Waren vrouwelijke soloreizigers in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw vaak een attractie, in de jaren zestig en zeventig – de prehistorie van het backpacken – begonnen meer en meer vrouwen de wereld in hun eentje te verkennen.

In het internet- en mobieltijdperk is hun aantal volgens trendrapporten gegroeid ten opzichte van mannelijke soloreizigers, al ontbreekt hard bewijs daarvoor. ‘Het aantal alleenreizende vrouwen neemt toe’, zegt ook Brigitte Ars, docent Tourism Experience aan de Breda University of Applied Sciences en oprichter van het platform Alice Goes Wild. ‘Er is zowel een stijging van het aantal jonge vrouwen die op zoek zijn naar persoonlijke ontwikkeling die gaan reizen, als van oudere vrouwen die uit de kinderen zijn en die het tijd vinden voor zichzelf. Vooral de laatste jaren zie je ook meer vrouwen die alleen de natuur in trekken.’

Alleen wakker worden

De Britse ontdekkingsreiziger Freya Stark (1893-1993) vond niets leuker dan alleen wakker worden op een onbekende plaats: ‘Je bent omringd door avontuur.’ Vrijheid en onafhankelijkheid zijn zowel bij mannen als vrouwen een belangrijke reden om hun aanhang thuis te laten. Met je vrienden, partner of huishouden laat je ook sleur en routine achter. Geen gehakketak over restaurants, niet hoeven wachten op anderen, geen compromissen uitonderhandelen over strand dan wel trektocht, geen risico dat iemand begint over Ajax of Sigrid Kaag.

Je laat ook je comfortzone en een aantal zekerheden achter. Hoewel alle ervaren (solo)reizigers maatregelen nemen voor hun veiligheid en welzijn onderweg, vraagt het voor vrouwen soms een net iets andere insteek. Vier tips:

1. Maak contact

Je kunt veel informatie vinden in blogs en op websites, maar de meest actuele kennis loopt vaak gewoon om je heen. Spreek mensen aan, in veel landen hebben de bewoners hoffelijke omgangsvormen tegenover westerse vrouwen en willen ze graag helpen. Dat is wat anders dan iedereen blindelings vertrouwen, je intuïtie blijft belangrijk.

Als iets niet goed voelt: wegwezen, ook al lijkt dat onbeleefd. Maar de persoon naast je in het vliegtuig weet misschien wat een taxirit naar het centrum kost. Wel of niet wisselen op de zwarte markt? Hotels zitten vol mensen die ook vreemdeling zijn en die de plaatselijke bijzonderheden vaak al kennen. De hotelreceptie, je B&B-host, een plaatselijke gids of de kioskhouder om de hoek weten wat er speelt in de omgeving; een ‘veilige’ straat kan bijvoorbeeld in het donker opeens onveilig zijn als er een deel is afgezet voor bouwwerkzaamheden.

2. Travel niet al te light

Vijf paar schoenen voor een maand op reis is zwaar overdreven, maar veel ongemak is te voorkomen door goed te bedenken wat je wél moet meenemen. Sneakers in maat 41 kun je in de Filippijnen nog wel vinden bij de herenschoenen, maar als je wordt uitgenodigd voor een feest of een maaltijd waar iedereen à la mode wordt verwacht, zul je in winkels vergeefs zoeken naar leuke sandalen of damesschoenen in diezelfde maat.

Denk aan je medicijnkit. Als je ziek wordt, is er misschien niemand in de buurt om even naar de apotheek te lopen. Niet fijn: ’s nachts de stad in moeten voor diarreepillen. Praten over menstruatie is in veel ontwikkelingslanden, vooral op het platteland, vaak taboe, en tampons zijn er meestal niet te koop.

3. Organiseer je eigen veiligheid

Maak een plan voor als je wat overkomt. Altijd handig om op meerdere plekken in je kleding (bh, schoenen) en bagage wat geld te verbergen voor een taxi en een briefje met telefoonnummers van mensen die je kunt bellen in nood zoals een consulaat, je host, reisbureau, hotel of een tijdelijke medereiziger. Kopieën van je belangrijke papieren en adressen naar jezelf mailen, verzekert je ervan dat je erbij kunt.

Sommige reizigers nemen een oude, tweede telefoon mee om af te geven als ze worden overvallen. Het is een grijsgedraaide plaat, maar het is slim om vertrouwde mensen op je reisbestemming te laten weten waar je uithangt. Je hotel, je gastgezin, gids of een andere reiziger kan vaak meer voor je doen als je in de problemen komt dan je Instagramfans thuis.

4. Geef de goede signalen af

Als je je verplaatst in de bewoners en probeert door hun ogen naar jezelf te kijken, krijg je beter zicht op de signalen die je afgeeft. Met je airpods in zeg je: incommunicado. Kan ook weleens fijn zijn, maar als je op reis gaat om je af te sluiten voor je omgeving, kun je beter thuisblijven. Met je telefoon, camera en dure sieraden duidelijk zichtbaar rondlopen in een arm land is vaak vragen om onbegrip of moeilijkheden. Vervelend als mensen je zien als een wandelende portemonnee, maar dat kun je vanuit het perspectief van sommigen natuurlijk wel zijn.

De nep-trouwring-truc (koop een ‘trouwring’ in de bazaar) en foto’s met eventueel ‘geleende’ kinderen kunnen het signaal ‘bezet’ geven en ongewenste mannelijke belangstelling tijdig afkappen. Gekleed in shorts en een tanktopje kun je zeker zijn van mannelijke aandacht in conservatieve landen. Het zal bovendien vaak worden gezien als een gebrek aan respect voor de plaatselijke normen en waarden.