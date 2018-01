World Press Photo wordt een 'Oscar-uitreiking voor de fotografie'

In februari worden de genomineerden bekendgemaakt, zowel voor Photo of the Year als in de overige categorieën als sport, documentaire en nieuws. Wanneer de belangrijkste winnaar bekend wordt, heeft iedereen de foto al gezien. Dan is World Press Photo misschien niet meer het gesprek van de dag.



'Het kan zijn dat er op dat moment wat minder aandacht is voor de Photo of the Year, maar op deze manier zullen we over een langere periode aandacht voor de fotografie genereren. De internationale media bij wie we ons plan hebben gepolst, reageren enthousiast en staan er ook voor open om de aandacht meer te verdelen over kwaliteit in de breedte.'