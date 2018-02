Wie zit er toch achter de 'Roep Ruf Terug'-actie?

Tot zijn verbazing zag Arno Verkade zijn naam staan op de twee paginagrote advertenties in Het Parool waarin werd opgeroepen tot de terugkeer van Beatrix Ruf als directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. 'Ik heb nooit iemand daarvoor toestemming gegeven.' Verkade leidt de Duitse en Nederlandse tak van veilinghuis Christie's.



Eerder had hij wel met de Amsterdamse galeriehouder Rob Malasch gepraat over Ruf, die was opgestapt na een publicatie over mogelijke belangenverstrengeling. Maar dat gesprek vond plaats tijdens een 'informele bijeenkomst' en gaf Malasch niet het recht zijn naam te gebruiken, zegt Verkade. Drie andere mensen uit de kunstwereld die hun naam ook opeens afgedrukt zagen in Het Parool, stellen dat hen precies hetzelfde is overkomen.