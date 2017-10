Weer directeur weg bij Stedelijk Museum: Beatrix Ruf stapt op om verzwijgen nevenactiviteiten

Zware sollicitatieprocedure

De benoeming van Ruf leek goed uit te pakken er kwam weer leven in het Stedelijk

De Duitse Ruf is al de tweede directeur die in relatief korte tijd de eer aan zichzelf houdt. Onder leiding van Ann Goldstein was het Stedelijk in 2012 heropend na een verbouwing die bijna negen jaar had geduurd. Al snel daarna was de kritiek op de Amerikaanse aangezwollen: geen soepele omgang met sponsoren en pers, te weinig visie. Op last van de raad van toezicht werd een zakelijk directeur naast haar geparachuteerd. Karin van Gilst kreeg evenveel bevoegdheden, wat voor Goldstein de druppel was. Nog geen jaar na de heropening gooide ze de handdoek in de ring.



Vanwege dit echec kwam er een extra zware sollicitatieprocedure voor de opvolger. De toenmalige raad van toezicht-voorzitter Alexander Ribbink (vooral bekend doordat hij een vermogen overhield aan de beursgang van TomTom) wilde voorkomen dat het museum weer in opspraak zou raken vanwege het functioneren van de directeur.



De benoeming van Ruf, die lange tijd museumdirecteur is geweest in Zwitserland, leek goed uit te pakken. Wie veel in het Stedelijk komt, zag dat er weer leven in de Badkuip is. Naast de grote tentoonstellingen programmeerde ze veel kleinere exposities, zodat er bijna altijd wat nieuws te zien was. Voor een museum dat in hoge mate afhankelijk is van herhaalbezoek, is die afwisseling gunstig.



En alhoewel Ruf in haar exposities veel terugviel op de kunstenaars die ze al lange tijd had gesteund, konden haar keuzes ook verrassen - zelfs letterlijk. Aan de performances die kunstenaar Tino Sehgal een jaar lang in het museum maakte, werkten tot schrik van menig bezoeker zelfs kassa- en veiligheidsmensen mee. Rufs laatste zichtbare bestuursdaad: de aanpassing van de entree van het museum, is een verademing.