Wat vonden de bezoekers van Expedition Nature in Coda?

Gerrit-Jan Bakker (55) en Adriaan Luteijn (36)

Chauffeur en bezorger voor Foodora



Gerrit- Jan: 'Er is videowerk te zien, fotografie, er zijn sculpturen, installaties en vooral schilderijen. Het gaat volgens mij vaak over de nietigheid van de mens, dat zie je bijvoorbeeld in een schilderij van een groot landschap met hele kleine mensjes. De kunstwerken doen niet echt wat met mij.'



Adriaan: 'Ik vond Nummer acht (Everything is going to be alright) van Guido van de Werve het mooiste kunstwerk. Dat is een video waarin hij ongeveer 50 meter voor een ijsbreker uit loopt. Die ijsbreker achtervolgt hem en eet het landschap achter hem op. Er zit van alles in: spanning, vergankelijkheid en breekbaarheid. Het is een fantastisch kunstwerk.'